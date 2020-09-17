YeÅŸim SalkÄ±m'Ä±n kÄ±zÄ± Gizem SalkÄ±m boÅŸandÄ±

Gizem SalkÄ±m, haberiÂ sosyal medyadan bÃ¶yle duyurdu:

"Herkese selam, Ã¼Ã§ yÄ±l Ã¶nce hayatÄ±mÄ± birleÅŸtirdiÄŸim Ozan DÃ¼zdaÅŸ ile bugÃ¼nden itibaren yollarÄ±mÄ±za ayrÄ± devam edeceÄŸiz. Sevgi ve saygÄ± ile yÃ¼rÃ¼ttÃ¼ÄŸÃ¼mÃ¼z evliliÄŸimiz aynÄ± sevgi ve saygÄ± ile sonlanmÄ±ÅŸtÄ±r. Herkesten anlayÄ±ÅŸ ve hoÅŸgÃ¶rÃ¼ ile yaklaÅŸmasÄ±nÄ± rica ediyoruz. Sevgi ve saygÄ±larÄ±mÄ±zla."

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