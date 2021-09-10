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Haber Giriş: 10.09.2021 - 08:45 | Son Güncelleme:

Yeşim Salkım'ın dava açtığı Murat Övüç'e 1380 lira ceza!

Özge Eğrikar
Özge Eğrikar
oegrikar@hurriyet.com.tr
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Özge Eğrikar
Özge Eğrikar
oegrikar@hurriyet.com.tr
Yeşim Salkım'ın dava açtığı Murat Övüç'e 1380 lira ceza!

Sosyal medya fenomeni Murat Övüç’ün Pınar Gültekin’in öldürülmesinin ardından ortaya çıkan bir videosunda kadınları aşağılayan sözler sarf ettiği iddia edilmişti. Övüç’e en sert tepki ünlü şarkıcı Yeşim Salkım’dan gelmişti.

Olayın ardından Antalya’da sahne alan Övüç’ün şarkıcının ismini kullanarak küfretmesi sonrası Salkım dava açmıştı.

Bir yıldır devam eden davada İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi kararını açıkladı. Övüç, 1380 lira adli para cezasına çarptırıldı.

Fenomenin daha önce de başka bir suçtan ceza aldığını belirten mahkeme, para cezasını ertelemedi.

Dava süreciyle ilgili açıklama yapan Yeşim Salkım’ın avukatı Merve Uçanok, “Umarım ders çıkarılır. Hep birlikte şiddetin her türlüsünün karşısında olmalıyız” dedi.

ÖZÜR DİLEMİŞTİ

Sahnede Yeşim Salkıma küfür eden Murat Övüç gelen tepkiler üzerine Yeşim Salkım'dan özür diledi. Murat Övüç: “Sayın Yeşim Salkım hanımefendiden çok özür diliyorum. Yaptığım çok büyük bir terbiyesizlikti. Bu arada çalıştığım firmalara ‘Murat Övüç’ü çıkarmayın’ diye telefonlar geliyormuş. Bir insanın ekmeğiyle oynanmaz. Tekrar özür dilerim, saygılar" dedi.

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Özge Eğrikar
Özge Eğrikar
oegrikar@hurriyet.com.tr
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