Yeşim Salkım'ın babası Dursun Salkım kimdir, hastalığı ne?

Müzisyen, ses sanatçısı Dursun Salkım, 1941 yılında Muğla’nın Milas ilçesinde dünyaya geldi. Ses sanatçısı Sevim Tuna ile evli olan Dursun Salkım’ın kızı sanatçı Yeşim Salkım da anne-babasının izinden giderek sanatçı oldu. Orta eğitimini Milas’ta tamamladıktan sonra Edirne Öğretmen Lisesi’ni bitirdi ve öğretmen oldu. Sahneye ilk kez öğretmen lisesindeki öğrenciliği sırasında amatör olarak çıktı. O yıllarda İstanbul’a geldi ve Ali Erköse ile birlikte Kazablanka Gazinosu’nun kadınlar matinesine katıldı. Gördüğü ilgi ardından müzik kariyerine adım attı. Bir yıl sonra sözleri ve bestesi kendisine ait olan ilk plağı "Gazeteci Çocuk"u çıkardı.



Profesyonel olarak ilk kez İzmir Fuarı’nda şarkı söyledi. Öğretmenliği bıraktıktan sonra 10 yıl Ankara’da çeşitli gazinolarda sahneye çıktı. Lunapark, Sarıyer, Urcan gibi içkili gazinolarla İstanbul’da tanıştı. Aynı yıllarda sözlerinin çoğunu kendisinin yazdığı şarkılardan oluşan yaklaşık üç yüz plak doldurdu.



DURSUN SALKIM'IN BABASI



"Yemin ettim bir kere gelmeyeceğim.. Uzun zamandan beri yollarımız ayrıldı." şarkısıyla Altın plakla ödüllendirildi.

Dursun Salkım bir süredir Alzheimer hastalığıyla mücadele ediyor. Sanatçının kızı Yeşim Salkım, katıldığı bir programda babasının sağlık problemleriyle ilgilendiklerini, Alzheimer’a yakalandığını ama, hastalığın henüz başlangıç seviyesinde olduğunu söyledi…