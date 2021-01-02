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Haber Giriş: 02.01.2021 - 07:57 | Son Güncelleme:

Yeşim Salkım'a hakaret eden Murat Övüç'e büyük şok... Savcılık iddianame düzenledi!

Dinçer GÖKÇE
Dinçer GÖKÇE
dgokce@hurriyet.com.tr
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Dinçer GÖKÇE
Dinçer GÖKÇE
dgokce@hurriyet.com.tr
Yeşim Salkım'a hakaret eden Murat Övüç'e büyük şok... Savcılık iddianame düzenledi!
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Geçen yaz Antalya Muratpaşa’da sahneye çıkan Murat Övüç, yüzlerce kişinin önünde Yeşim Salkım’a yönelik tepki çeken ifadelerde bulunmuştu.

Övüç’ün kendisine hakaret etmesi üzerine Salkım dava yoluna gitti. Soruşturma kapsamında ifadesi alınan Övüç, “Yeşim Salkım o......u” yönündeki sözleri için “ağız alışkanlığı” savunması yaptı. Savcılık, Övüç hakkında 3,5 aydan 2,5 yıla kadar hapis istemi ile iddianame düzenledi. Övüç’ün yargılamasına önümüzdeki günlerde İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi’nde başlanacak. Salkım’ın avukatı Merve Uçanok, “Sanığın yargılama sürecini takip edeceğiz. O ifadeler kadına yönelik artan şiddetin bir parçası” dedi.

Yeşim Salkıma hakaret eden Murat Övüçe büyük şok... Savcılık iddianame düzenledi

ÖZÜR DİLEMİŞTİ

Sahnede Yeşim Salkıma küfür eden Murat Övüç gelen tepkiler üzerine Yeşim Salkım'dan özür diledi. Murat Övüç: “Sayın Yeşim Salkım hanımefendiden çok özür diliyorum. Yaptığım çok büyük bir terbiyesizlikti. Bu arada çalıştığım firmalara ‘Murat Övüç’ü çıkarmayın’ diye telefonlar geliyormuş. Bir insanın ekmeğiyle oynanmaz. Tekrar özür dilerim, saygılar" dedi.

 

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Dinçer GÖKÇE
Dinçer GÖKÇE
dgokce@hurriyet.com.tr
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