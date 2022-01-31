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Yeşim Erçetin ve Fevzi Kardeseci Miami'de evlendi!

#Aleyna Tilki#İrem Derici#Dilan Çiçek Deniz
Yeşim Erçetin ve Fevzi Kardeseci Miamide evlendi

Kim kime ne demiş, kim nereye gitmiş ve neler yapmış? Sinema, sahne ve televizyonda neler olmuş? Magazin dünyasından kısa haberler...

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Yaklaşık 6 aydır Fevzi Kardeseci ile aşk yaşayan eski manken Yeşim Erçetin, Miami'de evlendi.

Eski manken Yeşim Erçetin, yaklaşık 6 aydır birlikte olduğu iş insanı Fevzi Kardeseci ile gün Amerika-Miami'de nikah masasına oturdu.

Plajda gerçekleşen törene çiftin yakınları katıldı. Az sayıda davetlinin olduğu törenden fotoğraflar sosyal medyada paylaşıldı.

Erçetin, çok mutlu olduğunu dile getirdi.

Yeşim Erçetin ve Fevzi Kardeseci Miamide evlendi


Evlilik hazırlıkları başladı
“Aşk 101” dizisinde canlandırdığı Osman karakteri ile tanınan Selahattin Paşalı baba olmaya hazırlanıyor.

Yeşim Erçetin ve Fevzi Kardeseci Miamide evlendi

2. Sayfa’nın haberine göre Selahattin Paşalı'nın sevgilisi Lara Tümer 4 aylık hamile…Bebek sevinci yaşayan çift, evlilik hazırlıklarına başladı.

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'Can güvenliğim yok'
Aleyna Tilki, önceki akşam Kıbrıs’taki Elexus Otel’de sahneye çıktı.

Yeşim Erçetin ve Fevzi Kardeseci Miamide evlendi

Konser öncesi basın mensuplarıyla buluşan Aleyna Tilki, Kıbrıs’a annesi, babası ve kardeşiyle birlikte geldiğini söyledi. Elinde baltayla evine gelen takıntılı
hayranı yüzünden korku dolu günler yaşayan şarkıcı, o şahıs serbest bırakıldığı için üzgün olduğunu dile getirdi, “Can güvenliğim yok” dedi:

“Evime kadar girdi, ceza almadı. Şimdi elini kolunu sallayarak geziyor. Bundan güç alıp sosyal medyada ‘Evine geleceğiz, şunu bunu yapacağız’ diyen herkes ceza alacak. Silahla, baltayla evime saldırmayı düşünen kişilerle ilgili başvuru yaptım. Biz kadınlar tehdit ve taciz altındayız. Lütfen artık bir abi çıksın, kadınlara ‘Artık size dokunan olmayacak’ desin. Lütfen biz kadınlara sahip çıkın.”

Arkadaş bile değiliz

İşletmeci Erkan Şen, eski aşkı Merve Boluğur’un “Arkadaşız” açıklamasına yanıt verdi.

Yeşim Erçetin ve Fevzi Kardeseci Miamide evlendi

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Merve Boluğur’la ilişkisini noktalayan işletmeci Erkan Şen, önceki gün Zorlu Alışveriş Merkezi’nde görüntülendi. Şen, eski sevgilisinin yeni bir aşka yelken açmasıyla ilgili soruları yanıtsız bıraktı. Merve Boluğur’un “Biz Erkan’la arkadaşız” sözleri hakkında ise şöyle konuştu: “Öyle bir durum söz konusu dahi değil. Biz
Merve’yle artık arkadaş bile değiliz.” (Sayit DURMAZ)

Kendime ekmek banasım var

İrem Derici önceki akşam Giresun’da sevenleriyle buluştu.

Yeşim Erçetin ve Fevzi Kardeseci Miamide evlendi

Piero Lounge&Bar adlı mekanda sahneye çıkan İrem Derici, geceden fotoğraflarını sosyal medyada şu notla paylaştı: “Kendime ekmek banasım
var. Bize harika ötesi bir gece yaşatan herkese çok teşekkür ederim.”

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Tarihi konuşmadık

 Oyuncu Dilan Çiçek Deniz ve İzlandalı yönetmen Thor Saevarsson, önceki gün Bebek’teydi. Evlilik kararı alan çift, ilişkilerinin güzel gittiğini söyledi. Deniz, “Düğün bu yaz olur mu?” sorusuna “Henüz tarih konuşmadık, hayırlısı bakalım” diye yanıt verdi. (Behlül AYDIN)

Yeşim Erçetin ve Fevzi Kardeseci Miamide evlendi

Hülya şov

Hülya Avşar, önceki akşam Maslak 1453’teki Yeni Gazino’da sahneye çıktı.

Yeşim Erçetin ve Fevzi Kardeseci Miamide evlendi

Ünlü sanatçı, İran, Irak ve Rusya’dan gelen dinleyicilerinin de olduğu gecede Özlem Kaya imzalı, bacak ve göbek dekolteli bir elbiseyle sahneye çıktı. Avşar, 2 saatlik şovuna danslarıyla renk kattı. (Sayit DURMAZ)

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