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Haber Giriş: 05.05.2020 - 07:00,Son Güncelleme:

Yeşim Erçetin sevgilisiyle spor yaptı

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Yeşim Erçetin sevgilisiyle spor yaptı
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41 yaşındaki şarkıcı Yeşim Erçetin, spor hocası Tuğser Akyüz ile aşk yaşamaya başladı.

 Karantina sürecini sevgilisiyle evde spor yaparak geçiren Erçetin, sevgilisiyle samimi anlarını takipçileriyle paylaştı. Kendinden 6 yaş küçük Akyüz ile ilişkisini gözler önünde yaşamayı tercih eden Erçetin, geçtiğimiz haftalarda sevgilisinin kucağına oturduğu bir fotoğrafla aşkını ilan etmişti. Ünlü şarkıcı önceki günse evde spor yaptığı anlarda sevgilisiyle öpüştüğü ve sırtına bindiği videosunu paylaşarak, “Evde kal, aşkla kal” dedi.

Yeşim Erçetin sevgilisiyle spor yaptı

Yeşim Erçetin sevgilisiyle spor yaptı


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