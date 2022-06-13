Yeşim Ceren Bozoğlu'nun yeni aşkı

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Yeni aşkı

Yeşim Ceren Bozoğlu, “Seversin” dizisinde rol alan meslektaşı Halil İbrahim Kurum’la yeni bir aşka yelken açtı. Çift ilk kez önceki gün birlikte katıldıkları partide görüntülendi.

Zayıflığıyla da dikkat çeken Bozoğlu, 50 kilo verdiğini söyledi: “Benim için büyük başarı. Kendimi çok iyi hissediyorum. Azim böyle bir şey!” (Sayit DURMAZ)

Kozmik Hande Boğaz’da

Hande Yener, Poll Production organizasyonu ve Demirören Medya Grubu medya sponsorluğunda gerçekleşen Paraf Kuruçeşme Açıkhava Konserleri kapsamında sahneye çıktı. Konserin açılışını “Sahte” şarkısıyla yapan Yener, dinleyicilerini “Yağmur çamur dinlemeden geldiğiniz için çok teşekkür ederim” diyerek selamladı. Ünlü şarkıcı, ‘kozmik enerji terapisi’ne başladığını da açıkladı: “Kozmik enerjimle karşınızdayım. Bu enerjiyle sizlerle aynı frekansta buluşmak büyük mutluluk.” (Sayit DURMAZ)

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Sevgilisine single yaptı

“Seversin”in yıldızı Burak Yörük’ün sevgilisi Tuana Yılmaz, ilk single’ı “Ne Olur Kal” ile müzik dünyasına adım attı. Single’ın prodüktörlüğünü üstlenen Yörük, Galataport’ta yapılan lansmanda heyecanını şu sözlerle dile getirdi: “Fatih Aksoy’la müzik şirketi kurduk. Bu da bizim ilk projemiz. Tuana benim canım, her şeyim. İnanılmaz heyecanlıyım.” Sayit DURMAZ

Bana benzemiş

Bülent Ersoy önceki akşam Şerefe Alaçatı’da sahneye çıktı. Sanatçıya gecede doğum günü sürprizi yapıldı. Üzerinde kendi biblosunun olduğu pastanın sahneye getirilmesiyle şaşkınlık ve sevinç yaşayan Ersoy, “Bana benzemiş” diyerek kahkaha attı. Sahnede 2 saat kalan sanatçı, seslendirdiği şarkılarla dinleyicilerine keyifli bir gece yaşattı. (Deniz BOY)

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Yeni maçlara hazırım

Milli boksör Avni Yıldırım, önceki akşam Arnavutköy’deki Zıpkın Balık’ta görüntülendi. Vedat Yazıcı’nın sahibi olduğu mekanda dostlarıyla bir araya gelen sporcu, çıkışta muhabirleri kırmayarak poz verdi. WBC kemeri için dövüşen ilk Türk olan Yıldırım, “5 maçlık bir anlaşmam var, şimdi ona konsantre oldum. Çok sıkı çalışıyorum, bayrağımızı her yerde dalgalandırmak istiyorum” dedi. (Sayit DURMAZ)