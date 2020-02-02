Yeşilcam’ın Ömercik’i son yolculuğuna uğurlandı

Geçtiğimiz gün KOAH hastalığı sebebiyle hayatını kaybeden Ömer Dönmez’in cenaze namazı Üsküdar’da bulunan Selimiye Camii’nde kılındı. Öğle vaktinde kılınan cenaze namazına Dönmez’in Ailesi, Yeşilçam oyuncularında Edis Hun, Zeynep Değirmencioğlu, İzzet Günay ve çok sayıda seveni katıldı.



Tabutu başına Ömercik’in oynadığı filmlerin yer aldığı kitap konuldu. Kitabı eline alan Ediz Hun, tek tek sayfalara bakarak Ömer Dönmez ile oynadığı filmleri baktı.



Yeşilçam’da çok sayıda filmde rol arkadaşı ‘Ayşecik’ olarak bilinen Zeynep Değirmencioğlu(Ortada) ise tabutun başından biran olsun ayrılmadı.

"ZOR BİR HAYAT YAŞADI"

Cenaze törenine katılan oyuncu Ediz Hun, Ömer Dönmez'in çocukluk ve gençlik yıllarını anlattı. Ediz Hun, "Oğlumu canlandırıyordu. Çok inişli, çıkışlı bir yaşam sürdü. Hayat hepimizi böyle serpiştiriyor. Bu hayatın içinde sürprizler var. Bu sürprizlerin bir kısmı acı sürpriz oluyor. Zor bir hayat yaşadı. Genç sayılabilecek bir yaşta aramızdan ayrıldı. Ben gençlik yıllarını çok daha iyi hatırlıyorum. Kibar bir insandı" şeklinde konuştu.

Yeşilçam oyuncularından Yavuz Karakaş, "Yüzümüzü tanırlar. Fakat ismimizi bilmezler. Yarın ben öldüğüm zaman Yeşilçam'dan Yavuz Karakaş da öldü diyecekler o zaman öğrenecekler ismimi. Bu güzel insanla, bu güzel arkadaşımızla bir hayli filmlerim var. Mekanı cennet olsun, nur içinde yatsın" ifadelerini kullandı.

"ANNECİĞİM DERDİ BANA"

Ömer Dönmez'in çocukluğunda rol aldığı 'Bir tanem' filminde annesini canlandıran oyuncu Nalan Çöl, "1974 yılında zannediyorsam en son filmiydi. Bir anne ve oğlunun dramıydı. Muhteşem bir çocuktu. O kadar güzel anılarımız var ki. Anneciğim derdi bana. Çok üzgünüm" diye konuştu.

KOAH HASTALIĞI SON ZAMANLARDA İLERLEDİ

Hayatını kaybeden Ömer Dönmez'in ablası Hamiyet Özdinç, "Kardeşimin KOAH hastalığı vardı. Son zamanlarda çok ilerledi. Zaten biz birlikte yaşıyoruz. Benimle kalıyordu. Sabah kalktığımızda o gün evde yoktum, yeğenim baktı. Teyzeciğim dayım vefat etmiş dedi. Ciğerim yanıyor ciğerim. Benim aslan gibi kardeşim gitti" şeklinde konuştu.

HULUSİ AKAR TAZİYELERİNİ İLETTİ

Eski Deniz Kuvvetleri Komutanı emekli Oramiral Vural Bayazıt'ın cenaze törenine katılmak üzere Selimiye Camii'ne gelen Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Ömer Dönmez'in ablası Hamiyet Özdinç'in yanına giderek baş sağlığı dileklerini iletti. Kılınan cenaze namazının ardından Ömer Dönmez Ümraniye Hekimbaşı Mezarlığı'nda toprağa verildi.







