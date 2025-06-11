Yeşilçam'ın kimselere benzemeyen yıldızıydı... Gideli tam bir yıl oldu... Ama onu özleyen seyircisine hala ekrandan sıcacık gülümsüyor

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Üstelik de hiç unutulmayanlarından biri...

Canlandırdığı karakterin öyle güzel bir yüreği öyle sıcak bir gülüşü vardı ki hiç bu tür yapımları izlemeyenleri bile kendine bağladı. Zaten o gülüş ve ekrandan bile yayılan sıcaklık onun gerçek hayattaki kişiliğinin ta kendisiydi.

Bu ünlü dizi yayın serüvenini tamamladı, şimdi tekrarlarıyla yine izlenme rekorları kırarak seyircisiyle buluşuyor.

Ünlü oyuncu da yine benzersiz gülümsemesi ve sıcacık bakışlarıyla ekranda onu çok özleyen seyircisiyle buluşuyor...

Tek fark artık onun bir daha kamera karşısına geçemeyecek olması.

Çünkü bu ünlü oyuncu, bu dünyadaki serüvenini geçen yıl tam da bu zamanlarda tamamladı...

Geride de oynadığı diziler ve filmler kaldı.. Biz de bu ünlü oyuncuyu ölümünün birinci yıl dönümünde bir kez daha hatırlayalım istedik.

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YEŞİLÇAM'IN SICACIK BAKIŞLI YILDIZI

Yeşilçam, uzun yıllar farklı kuşaklardan milyonlarca seyirciye hafızalardan kolay silinmeyecek öyküler anlattı.

Bir de Yeşilçam'ın yıldızları vardı... Şimdikilerden çok farklı koşullarda yaşamış; bambaşka koşullarda kamera karşısına geçmiş, her birinin hayatı belki de o filmlerde anlatılan öykülerden daha ilgi çekici yıldızlar...

Zaten bu yüzden sadece o döneme yetişebilmiş seyircinin değil ardından gelen farklı kuşaklardan milyonların kalbinde bambaşka bir yeri var Yeşilçam'ın....

Bugün yerinde yeller esse de adı her geçtiğinde seyirci o yılların yıldızlarını gülümseyerek hatırlar... Hafızalarında nice anılar canlanır.

AŞK-I MEMNU'NUN ŞAYESTİ'Sİ... HER ZAMAN KALPLERDE

İşte o kara gözlü, kara saçlı, melek gülüşlü oyuncu da o dönemin yıldızlarından biriydi.

Çok daha eskilere dayanan bir oyunculuk geçmişi olsa da çağımızın izleyicisi onu bir dönem ekranda fırtınalar estiren Aşk-ı Memnu dizisiyle hatırlar hep.

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Milyonlarca kişi onu deniz manzaralı zengin köşkünün hizmetlisi olarak gördü ekranda.

Öylesine duygulu bir anneydi ki o hizmetli, kendi kızı da zengin köşkün genç kızı da çaresiz aşka düştüğünde onlarla birlikte ağlar, bir şeye sevindiklerinde onlarla birlikte sevinirdi...

Ekranda yıllarca fırtınalar estiren o dizinin diğer kahramanları gibi o da final bölümünden sonra hiç unutulmadı...

O zamana kadar sayısız filmde ve dizide kamera karşısına geçmiş olsa da milyonların aklında Aşk-ı Memnu'nun Şayeste'si olarak kaldı.

Fatma Karanfil bu sözünü ettiğimiz ünlü oyuncu. Yeşilçam'ın eşi benzeri olmayan yıldızlarından biri...

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ASLINDA YAZMAYA YETENEĞİ VARDI

Karanfil'in yaşam öyküsü 1942 yılının 3 Şubat günü Eskişehir'de başladı. Babası NATO'da görevliydi, bu yüzden de çocukluğu Türkiye'nin farklı kentlerinde geçti. Hatta bir ara İngiltere ve Almanya'ya uzandı yolu.

İlkokula Kütahya'ya başladı Fatma Karanfil. Sonra ailesiyle birlikte İstanbul'a taşındılar. Ortaokulu İstanbul'da bitirdi. Fakat babasının işi nedeniyle bir süre de Almanya'da yaşadı.

Fatma Karanfil, ilk gençlik yıllarında yazmaya olan yeteneğiyle dikkat çekiyordu. O dönemde katıldığı bir yarışmada birincilik ödülü bile kazandı hatta. Belki yaşı küçüktü ama o başarısı da onun gelecek yıllarını şekillendirmekte etkili oldu.

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'SİZİN GİBİ İYİ BİR OYUNCU OLMAK İSTİYORUM'

Fatma Karanfil'in hayatının dönüm noktası dönemin ünlü oyuncularından Öztürk Serengil ile tanışması oldu.

O zamanlar henüz çocuk olan Karanfil, Serengil ile bir tiyatro sahnesinde karşılaştı. Onun 'Büyüyünce ne olmak istersin?' soruSuna 'Sizin gibi iyi bir oyuncu" diye yanıt verdi. Böylece gönlünde yatan aslanı da açık etmiş oldu.

Karanfil, oyuncu olmayı istiyordu istemesine ama bunun için bir eğitim alması gerektiğini de biliyordu.

GAZETEDE GÖRDÜĞÜ İLAN HAYATINI DEĞİŞTİRDİ

Bir gün bir gazetede gördüğü ilan onun ilk adımı atmasını sağladı. LCC (Language and Culture Center) burslu öğrenci alacaktı.

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Seçmelere katıldı Fatma Karanfil. Belki diğer kızlar gibi dramatik giysiler içinde iddialı bir görüntü sergilemiyordu. Fakat gözler önüne serdiği yeteneği sayesinde seçmeleri kazandı ve burslu olarak eğitimine başladı.

1967 ile 69 yılları arasında eğitim gördüğü dönemde Muhsin Ertuğrul, Haldun Taner gibi ustalar onun oyunculuk anlayışını şekillendirdi.

YÜZ GÜZELİ YARIŞMASINDA ÜÇÜNCÜ OLDU, YEŞİLÇAM'IN KAPILARI AÇILDI

1968 yılında ise kendisine sinemanın kapılarını açan başka bir adım attı. Ses Dergisi'nin düzenlediği Yüz Güzeli yarışmasına katıldı.

Babası önceleri bu yarışma fikrine sıcak bakmasa da kızını kıramadı ve şansını denemesinin yolunu açtı. Fatma Karanfil o yarışmada üçüncü seçildi.

Ondan sonra da Yeşilçam'ın kapıları ardına kadar açıldı. O sırada sadece 16 yaşındaydı.

Sarmaşık Gülü adlı ilk filminde Hülya Koçyiğit ve Kartal Tibet ile birlikte kamera karşısına geçti. Güzelliği, yeteneği, çalışkanlığı ve disiplini sayesinde de Yeşilçam'ın parlayan yıldızlarından birine dönüştü.

1970'lerin ilk yarısında Yakılacak Kitap, İki Aşk Arasında, Dağlar Kızı Reyhan, Sonbahar Rüzgarı, Günah Bende mi?'nin de aralarında bulunduğu sayısız film için kamera karşısına geçti. Bazen başrol bazen de yan roller üstlendi.

SİNEMAYA UZUN SÜRE ARA VERDİ, TEKSTİL İŞİNE GİRDİ

Kariyerinde hızla ilerliyordu ki ona hiç uygun olmayan bir gelişme yaşandı. Yeşilçam'da erotik filmler akımı başladı.

1972'de kamera karşısına geçtiği Kadın Yapar filminden sonra kenara çekildi. Çünkü bu erotik filmler furyasına kapılmak istemiyordu. Ondan sonra da mesleğine uzun bir süre ara verdi Fatma Karanfil.

Tabii bu arada boş durmadı. Londra'ya gitti ve tekstil konusunda eğitim almaya başladı. Uzun süre de sinemaya dönmedi ve hazır giyim alanında çalıştı. Bu süreçte sinemadan da televizyondan da uzaklaştı.

HAYATININ EN BÜYÜK SINAVI MEME KANSERİ OLDU

Fatma Karanfil, 1998 yılına gelindiğinde büyük bir hayat sınavıyla karşılaştı. Meme kanserine yakalandı.

Fatma Karanfil bu hastalık sürecinde bütün gücüyle direndi. Bir röportajında ameliyattan birkaç gün sonra yaşadıklarını anlatmıştı.

Bir sabah kalktığında kendisinde bir güç hissettiğini söylemişti. Sonra da aklından geçen düşünceyi: "Sen mi öleceksin Fatma! Bırak kanser senden korksun!" Sonra da kemoterapiye hazırlık için kuaförün yolunu tutup saçlarını kestirdiğini anlatmıştı o röportajında.

Erken evrede teşhis edildiği için önce ameliyat sonra da kemoterapi ve radyoterapi gördü. Bu süreçte bütün birikimini harcamak zorunda kaldı. Fakat hayatın ona güzel bir sürpriz hazırlama zamanı gelmişti..

CEBİNDE SADECE OTOBÜS BİLETİ ALACAK PARASI VARDI: 2001 yılında, cebinde sadece bir otobüs bileti alacak parası bulunduğu sırada tesadüfen bir Arap yönetmenle karşılaştı. Sadece iki saat içinde onunla bir sözleşme imzaladı ve Assi El Halai adlı bir şarkıcının Anneler Günü için hazırladığı klipte kamera karşısına geçti. Hatta oradan kazandığı parayla Levent'te kendine bir ev satın aldı. Zaten bundan sonrası da Fatma Karanfil için mesleğe dönüş zamanının geldiğini gösterdi. Ardı ardına birçok dizide kamera karşısına geçti. Huzur Sokağı, Aşk Yeniden, Adını Sen Koy, Bahtir Ölmez, Aşk-ı Memnu, Çocuklar Duymasın, Bizi Hatırla gibi yapımlarda oynadı. Fatma Karanfil son olarak 2019 yılında Kimse Bilmez için kamera karşısına geçti. Ondan sonra da kendini senaryo yazmaya ve okumaya verdi.





İKİ KEZ EVLENİP BOŞANDI: Fatma Karanfil, 1975 yılında dönemin ünlü müzik insanlarından Ali Kocatepe ile evlendi Fakat evlilik beş yıl sürdü. 1984 yılında bir iş insanıyla hayatını birleştirdi ama bu evlilik de uzun ömürlü olmadı. Fatma Karanfil geride unutulmaz diziler ve filmler bırakarak 4 Haziran 2024 günü son nefesini verdi... Ama onun o sıcak gülüşü seyirci tarafından hiç unutulmadı.