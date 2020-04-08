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Haber Giriş: 08.04.2020 - 09:56,Son Güncelleme:/

Yeşilçam'ın emektar oyuncusu Cevdet Balıkçı hayatını kaybetti

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Yeşilçam'ın emektar oyuncusu Cevdet Balıkçı hayatını kaybetti
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200'den fazla filmde rol alan Yeşilçam’ın emektar oyuncularından Cevdet Balıkçı hayatını kaybetti.

Acı haber magazin camiasının ‘Felaket Tellalı’ Onur Akay’dan geldi. Akay, Yeşilçam’ın kötü adamlarından 79 yaşındaki Cevdet Balıkçı’nın hayatını kaybettiğini duyurdu.

Koronavirüs nedeniyle sessiz sedasız defnedilen oyuncunun uzun süredir hastanede tedavi gördüğü belirtildi.

Yeşilçamın emektar oyuncusu Cevdet Balıkçı hayatını kaybetti



 

 

 

 

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