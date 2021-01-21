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Haber Giriş: 21.01.2021 - 16:08 | Son Güncelleme:

Yeşilçam'dan bir yıldız daha kaydı

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Yeşilçam'dan bir yıldız daha kaydı
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Yeşilçam'ın ünlü karakter oyuncularından Oktay Yavuz bugün hayatını kaybetti.

Bir süredir Maltepe'de özel bir hastanede kanser tedavisi gören Yavuz, 15 gün önce yoğun bakıma kaldırılmıştı.
Oyuncu bugün Kurtköy Mezarlığı'nda toprağa verilecek.

Yeşilçamdan bir yıldız daha kaydı

Oktay Yavuz 1 Ocak 1943 yılında Kayseri'de dünyaya geldi. 1963 yılında sinemaya başlayan Yavuz, Yeşilçam'ın kötü karakterli oyuncusu olarak ün yapsa da, yardımcı jön olarak birçok yapımda önemli rollerde de yer aldı.

 

 

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