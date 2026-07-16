YeÅŸil sahalarÄ±n moda ikonu yÄ±ldÄ±zÄ±!

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NorveÃ§, bu yÄ±l DÃ¼nya KupasÄ±â€™nÄ±n en Ã§ok konuÅŸulan milli takÄ±mlarÄ±ndan biri oldu. MaÃ§larda Viking selamlarÄ± yapan, galibiyetlerini statta coÅŸkuyla kutlayan NorveÃ§ takÄ±mÄ±nÄ±n en gÃ¶zde futbolcusu da Ã§oktan bir dÃ¼nya yÄ±ldÄ±zÄ± haline gelen Erling Haaland oldu.

Ã‡ok Ã§abalasa da NorveÃ§â€™i elenmekten kurtaramayan Erling Haaland DÃ¼nya KupasÄ±â€™nÄ± noktaladÄ±ktan sonra hemen ona tÃ¼m maÃ§larda destek olan kÄ±z arkadaÅŸÄ± Isabel Haugseng Johansenâ€™la birlikte tatile koÅŸtu.

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Ä°talyaâ€™da yat tatili yapan Erling Haaland bir yandan jet skiye binip bol bol yÃ¼zerken bir yandan da etrafÄ±nÄ± saran hayranlarÄ±yla poz verdi. ÃœnlÃ¼ Ã§ift bu tatilde Isabel Haugseng Johansenâ€™nÄ±n 22. yaÅŸ gÃ¼nÃ¼nÃ¼ de Ã¶zel bir geceyle kutladÄ±.

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Ä°kilinin en Ã§ok ilgi Ã§eken pozlarÄ± ise geÃ§tiÄŸimiz gÃ¼n Sicilyaâ€™da katÄ±ldÄ±klarÄ± bir moda ÅŸovundan geldiâ€¦

Jennifer Lopez, Theo James gibi Hollywood yÄ±ldÄ±zlarÄ±nÄ±n da katÄ±ldÄ±ÄŸÄ± Dolce & Gabbana tarafÄ±ndan dÃ¼zenlenen Ã¶zel bir moda etkinliÄŸine katÄ±lan Ã¼nlÃ¼ Ã§ift bÃ¼yÃ¼k ilgi gÃ¶rdÃ¼.

Zaten sosyal medyadan moda influencerâ€™lÄ±ÄŸÄ± yapan Isabel Haugseng Johansenâ€™nÄ±n derin dekolteli zarif elbisesi Ã§ok beÄŸenilirken Erling Haalandâ€™Ä±n ince dokunuÅŸlarla bezeli gÃ¶rÃ¼nÃ¼mÃ¼ de tam not aldÄ±.

Sosyal medyadan paylaÅŸÄ±lan fotoÄŸraflarda daha birkaÃ§ gÃ¼n Ã¶nce yeÅŸil sahalarda formasÄ±yla ter dÃ¶ken Ã¼nlÃ¼ futbolcuyu gÃ¶renler gÃ¶zlerine inanamadÄ±.

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Erling Haalandâ€™Ä± sÄ±kÄ±ca topladÄ±ÄŸÄ± uzun sarÄ± saÃ§larÄ±, dev siyah gÃ¼neÅŸ gÃ¶zlÃ¼kleri, boynundaki fular ve ceketine iliÅŸtirdiÄŸi yaka iÄŸnesiyle gÃ¶ren hayranlarÄ± ona moda ikonu sÄ±fatÄ±nÄ± uygun bulduâ€¦

25 yaÅŸÄ±ndaki dÃ¼nya starÄ± futbolcu Erling Haaland ve 22 yaÅŸÄ±ndaki kÄ±z arkadaÅŸÄ± Isabel Haugseng Johansenâ€™nÄ±n aÅŸk hikÃ¢yesi de filmleri aratmayacak cinsten.

NorveÃ§'in Bryne kentinde birlikte bÃ¼yÃ¼yen Ã¼nlÃ¼ Ã§ift birbirlerini neredeyse Ã§ocukluk yÄ±llarÄ±ndan beri tanÄ±yor. Ä°liÅŸkileri ise Haaland'Ä±n Borussia Dortmund'da oynadÄ±ÄŸÄ± dÃ¶nemde baÅŸladÄ±.

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BÃ¼yÃ¼k etkinlikler haricinde medyanÄ±n ilgisinden uzak kalmayÄ± seÃ§en Erling Haaland ve Isabel Haugseng Johansen, boÅŸ zamanlarÄ±nda birlikte yemek piÅŸirmek ve Minecraft oynamak gibi sade aktivitelerden keyif aldÄ±klarÄ±nÄ± sÃ¶ylÃ¼yorlar.

Ã‡iftin AralÄ±k 2024â€™te doÄŸan bir oÄŸullarÄ± var.

Bu arada Isabel Haugseng Johansenâ€™Ä±n da tÄ±pkÄ± Haaland gibi futbolcu olduÄŸunu da not dÃ¼ÅŸelim: Isabel Haugseng Johansen ve Haaland Ã§ocukluk ve ilk genÃ§lik yÄ±llarÄ±nda NorveÃ§'teki Bryne FK kulÃ¼bÃ¼nÃ¼n altyapÄ±sÄ±nda birlikte futbol oynadÄ±lar.