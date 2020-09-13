MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerKelebek Haberleri Magazin Haberleri“Yerli Justin Bieber” olarak tanınan 16 yaşındaki Alper Erözer özel koruma tuttu
GeriMagazin “Yerli Justin Bieber” olarak tanınan 16 yaşındaki Alper Erözer özel koruma tuttu
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Magazin
Haber Giriş: 13.09.2020 - 16:41 | Son Güncelleme:

“Yerli Justin Bieber” olarak tanınan 16 yaşındaki Alper Erözer özel koruma tuttu

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
“Yerli Justin Bieber” olarak tanınan 16 yaşındaki Alper Erözer özel koruma tuttu
Abone Olgoogle-news

Hayranları tarafından “Yerli Justin Bieber” olarak tanınan 16 yaşındaki Alper Erözer önceki gün City’s Nişantaşı’nda alışveriş turunda görüntülendi.

Erözer’in hemen arkasındaki koruması ise dikkatlerden kaçmadı. Genç şarkıcı, “Fanatik hayran kitlemden dolayı koruma ile gezmek zorunda kalıyorum. Çünkü insanların sevgisi bazen zarara dönüşebiliyor. O çok seviyor ve ne yaptığını bilemiyor. El hareketiyle bana zarar verebiliyor. Onları da anlıyorum, saygı duyuyorum ama yanımda biri olmak zorunda. Seven var sevmeyen de var. Kendimi korumam gerekiyor” dedi.

“Yerli Justin Bieber” olarak tanınan 16 yaşındaki Alper Erözer özel koruma tuttu


Genç şarkıcı ayrıca Z kuşağına hitap ettiğini söyledi ve ekledi: “Z kuşağı için en iyi müziği yapmaya çalışıyorum. Türkçe pop müziğini rap bitirmedi. Uzun zamandır hep yapılan aynı şeyler yapıldı o yüzden bitirdi.”

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle