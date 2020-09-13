“Yerli Justin Bieber” olarak tanınan 16 yaşındaki Alper Erözer özel koruma tuttu

Erözer’in hemen arkasındaki koruması ise dikkatlerden kaçmadı. Genç şarkıcı, “Fanatik hayran kitlemden dolayı koruma ile gezmek zorunda kalıyorum. Çünkü insanların sevgisi bazen zarara dönüşebiliyor. O çok seviyor ve ne yaptığını bilemiyor. El hareketiyle bana zarar verebiliyor. Onları da anlıyorum, saygı duyuyorum ama yanımda biri olmak zorunda. Seven var sevmeyen de var. Kendimi korumam gerekiyor” dedi.





Genç şarkıcı ayrıca Z kuşağına hitap ettiğini söyledi ve ekledi: “Z kuşağı için en iyi müziği yapmaya çalışıyorum. Türkçe pop müziğini rap bitirmedi. Uzun zamandır hep yapılan aynı şeyler yapıldı o yüzden bitirdi.”