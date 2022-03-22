7 milyona koşuyor... Yerli filmlere Bergen rötarı!

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Yönetmen Ezel Akay, yeni filmi “Osman Sekiz”i 18 Mart Cuma günü seyirciyle buluşturacaktı. Ancak “Bergen”in gördüğü yoğun ilgi üzerine filminin vizyon tarihini 1 Nisan’a erteledi.

Ünlü yönetmen, bu kararını Twitter’da duyurdu: “CGV Mars aradı, Ordulu bir salonun talebi: ‘Osman Sekiz 1 hafta ertelense de biz 6 salonda Bergen oynatsak!’ Ve 1 Nisan’a erteledik Osman Sekiz’i. Bergen 6-7 milyona koşuyor. Salon kazansın, sonra da biz. 2022 sinema yılıdır.”

“Bergen”in yüksek gişe rakamları nedeniyle geçen hafta vizyona girmesi beklenen “Allah Yazdıysa Bozsun” ve “Dijital Esaret” filmlerinin de gösterimlerinin ertelendiği duyurulmuştu.

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SİNEMALAR HAREKETLENDİ

Pandemide zor günler geçiren sinema salonlarına eski coşkusunu kazandıran “Bergen”, 17 günde 4 milyon 94 bin 43 seyirciyi sinema solanlarına çekti. Box Office Türkiye’de yer alan “tüm zamanlar seyirci rekorları” sayfasına göre “Bergen”, üçüncü hafta sonunda 720 bin 96 kişi tarafından izlendi ve “üçüncü hafta sonu performansları”nın baz alındığı listede “Recep İvedik 5”e ait rekoru kırdı. Gündemdeki bir başka biyografi filmi “Dilberay” ise vizyondaki 7’nci haftasında toplam 674 bin 642 kişi tarafından izlendi.

ADANA HALKINDAN DESTEK

“Bergen” filminin, sanatçının katili Halis Serbes’in yaşadığı Adana’nın Kozan ilçesinde gösterime girmesi engellenmişti. Adana halkından Bergen’e destek geldi. Önceki gün oynanan Adana Demirspor-Başakşehir maçını izlemek üzere Yeni Adana Stadyumu’na gelen Adanalılar, maç öncesi Bergen’in “Sen Affetsen Ben Affetmem” şarkısını hep bir ağızdan söyledi. Filmin sosyal medya hesaplarından da “Adana’ya selam olsun! Bergen filmimize gösterdikleri anlamlı dayanışma için bütün Adana halkına teşekkürler” mesajı paylaşıldı.

120 MİLYON TL GİŞE HASILATI

Başrolünü Farah Zeynep Abdullah’ın üstlendiği “Bergen” filmi, yapımcısının da yüzünü güldürdü. 4 Mart’ta vizyona giren film, şimdiye dek 120 milyon 218 bin TL gişe hasılatı elde etti.

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