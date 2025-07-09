DÃ¼ÄŸÃ¼nden 10 ay sonra haber gelmiÅŸti... Yenisi doÄŸana kadar o dÃ¼nyanÄ±n en Ã¼nlÃ¼ bebeÄŸi.... Tek ÅŸanssÄ±zlÄ±ÄŸÄ± kÄ±z olmasÄ±

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Â Hele o gelinler sÄ±radan ailelerden geliyorsa gÃ¶rdÃ¼kleri ilgi daha bir baÅŸka olur. Sonra aile bÃ¼yÃ¼dÃ¼kÃ§e yani aralarÄ±na Ã§ocuklar katÄ±ldÄ±kÃ§a ilgi giderek artar.

Ä°ÅŸte ÅŸimdi bÃ¶yle bir kraliyet bebeÄŸi var... Daha dÃ¼nyaya gÃ¶zlerini aÃ§madan Ã¶nce ailesini bÃ¼yÃ¼k bir sevince boÄŸdu. Bir baÅŸka deyiÅŸle anne karnÄ±ndayken Ã¼nlÃ¼ oldu.

Sonra dÃ¼nyaya geldi ve aynÄ± ÅŸekilde meraklÄ± bakÄ±ÅŸlarÄ± Ã¼zerinde toplamaya devam ediyor.

Ä°LK TORUN... Ä°LK Ã‡OCUK... Ä°LK DOÄžUM GÃœNÃœ Ä°Ã‡Ä°N GERÄ° SAYIM HIZLANDI

SÃ¶zÃ¼nÃ¼ ettiÄŸimiz bu bebek ÃœrdÃ¼n KralÄ± Abdullah ile KraliÃ§e Rania'nÄ±n ilk torunu... Ã‡iftin dÃ¶rt Ã§ocuÄŸunun en bÃ¼yÃ¼ÄŸÃ¼ Prens HÃ¼seyin ile eÅŸi Prenses Rajwa'nÄ±n ilk Ã§ocuÄŸu minik Prenses Ä°man.

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KÃ¼Ã§Ã¼k prenses geÃ§en yÄ±l 3 AÄŸustos'ta dÃ¼nyaya geldi...

Ailesi onun doÄŸumunu nasÄ±l heyecanla beklediyse ÅŸimdi de ilk yaÅŸÄ±nÄ± kutlamak iÃ§in gÃ¼n sayÄ±yor. Zaten bunun iÃ§in de az bir zaman kaldÄ±.

Daha dÃ¼nyaya geleli bir yÄ±l bile olmamasÄ±na raÄŸmen Ä°man, bir anda en gÃ¶zde kraliyet bebeÄŸi haline geldi.

SOSYETE DÃœÄžÃœNÃœNE BÄ°LE GÄ°TTÄ°

Annesi ve babasÄ±yla yurt dÄ±ÅŸÄ± gezilere bile gitti. Katar'a bir resmi ziyarette anne ve babasÄ±na eÅŸlik etti. Sonra da bÃ¼tÃ¼n ailesiyle birlikte milyarder Jeff Bezos ile Lauren Sanchez'in dÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ne bile gitti.

AslÄ±na bakÄ±lÄ±rsa ÃœrdÃ¼n sarayÄ±nÄ± Ä°man'dan sonra bir bebeÄŸi daha var. Minik prensesin, aynÄ± adÄ± taÅŸÄ±dÄ±ÄŸÄ± bÃ¼yÃ¼k halasÄ± Ä°man ve kocasÄ± Jameel Thermiotis de Amine adÄ±nÄ± verdikleri bir kÄ±z bebek sahibi oldu.

Ama babasÄ± HÃ¼seyin veliaht, annesi Rajwa da geleceÄŸin kraliÃ§esi olduÄŸu iÃ§in Ä°man kuzeninden biraz daha fazla ilgi Ã§ekiyor.

DÃœÄžÃœNDEN 10 AY SONRA HABER GELDÄ°

2023 yÄ±lÄ±nÄ±n haziran ayÄ±nda evlenen Rajwa ile HÃ¼seyin'in bir bebeÄŸi olacaÄŸÄ± dÃ¼ÄŸÃ¼nden 10 ay sonra yapÄ±lan resmi bir aÃ§Ä±klamayla duyuruldu. 3 AÃœÄŸustos 2024'te de minik Ä°man dÃ¼nyaya geldi.

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O andan itibaren de bÃ¼tÃ¼n ailesini neÅŸeye boÄŸdu.

Ä°lk kez torun sahibi olan KraliÃ§e Rania ile Kral Abdullah sosyal medya hesaplarÄ±ndan mutluluklarÄ±nÄ± herkese duyurdu.

ÃœrdÃ¼n KralÄ± Abdullah ile KraliÃ§e Rania'ya ilk torun sevincini yaÅŸatan kÃ¼Ã§Ã¼k Ä°man 3 AÄŸustos gÃ¼nÃ¼ dÃ¼nyaya gÃ¶zlerini aÃ§tÄ±. Onun doÄŸumu ailenin resmi hesaplarÄ±ndan duyuruldu.

Ä°lk torun sevincini yaÅŸayan Kral Abdullah sosyal medya Ã¼zerinden aralarÄ±na yeni katÄ±lan minik bebeÄŸin yarattÄ±ÄŸÄ± sevinci satÄ±rlara dÃ¶ktÃ¼.

Kral Abdullah sevincini "Bize ilk torunumuzu, bahÅŸeden Allah'a ÅŸÃ¼kÃ¼rler olsun. HÃ¼seyin'e ve sevgili Rajwa'ya kÄ±zlarÄ±nÄ±n doÄŸumu iÃ§in tebrikler. Allah'tan onun iyi bir ÅŸekilde bÃ¼yÃ¼mesine ve anne babasÄ± iÃ§in onu korumasÄ±na yardÄ±m etmesini dileriz. Ailemizi aydÄ±nlattÄ±n" satÄ±rlarÄ±yla ifade etti. AÃ§Ä±klamanÄ±n sonunda "BÃ¼yÃ¼kbaba" imzasÄ± da yer aldÄ±.

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53 yaÅŸÄ±nda babaanne olan KraliÃ§e Rania da kendi sosyal medya sayfasÄ± Ã¼zerinden ilk torununa Ã¶zel bir paylaÅŸÄ±m yaptÄ±.

Rania mesajÄ±nda "En bÃ¼yÃ¼k armaÄŸanÄ± iÃ§in Allah'a ÅŸÃ¼kÃ¼rler olsun... DeÄŸerli torunumuz Iman ile hayatÄ±mÄ±zÄ± aydÄ±nlattÄ±n. Allah seni bizim iÃ§in korusun. HÃ¼seyin ve Rajwa'yÄ± tebrik ederim. Allah hayatlarÄ±nÄ±zÄ± bereket ve memnuniyetle doldursun."

BÄ°R DÃœZENLEME YAPILMAZSA TAHT ÃœZERÄ°NDE HAKKI OLMAYACAK

Bu arada gelen haberlere gÃ¶re mutluluktan ayaklarÄ± yerden kesilen HÃ¼seyin, aynÄ± bÃ¶lÃ¼mde dÃ¼nyaya gelen bÃ¼tÃ¼n bebekler iÃ§in de bir hediye hazÄ±rladÄ±.

Prens, karÄ±sÄ±yla aynÄ± zamanda doÄŸum yapan anneler ve dÃ¼nyaya gelen bebeklere Ã¶zel kutular iÃ§inde tebrik kartÄ± ile yanÄ±nda bir de altÄ±n lira hediye etti.

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Minik Ä°man Ã¶zellikle de anne ve babasÄ±nÄ± Ã¶yle bÃ¼yÃ¼k bir sevince boÄŸdu ki Prens HÃ¼seyin kÄ±zÄ±nÄ± kucaÄŸÄ±na alÄ±p birkaÃ§ kez Ã§alÄ±ÅŸma ofisine bile gÃ¶tÃ¼rdÃ¼.

Bu arada kÃ¼Ã§Ã¼k bir hatÄ±rlatma... Ä°man elbette bir kraliyet ailesinde dÃ¼nyaya gelmenin bÃ¼tÃ¼n nimetlerinden yararlanacak. Ama Ã¼lkesindeki kurallar gereÄŸi taht Ã¼zerinde hiÃ§bir hakkÄ± yok... Tabii eÄŸer dedesi Abdullah ya da babasÄ± HÃ¼seyin bu konuda bir dÃ¼zenleme yapmazsa.Â

DOÄžARKEN AÄ°LE GELENEÄžÄ° BOZULMADI

Â KÃ¼Ã§Ã¼k Prenses Ä°man, bÃ¼yÃ¼k dedesinin adÄ±nÄ± taÅŸÄ±yan Kral HÃ¼seyin TÄ±p Merkezi'nde dÃ¼nyaya geldi.

BurasÄ± aslÄ±na bakÄ±lÄ±rsa bÃ¼yÃ¼k bir tÄ±p merkezi. Her bir bÃ¶lÃ¼mÃ¼ de kraliyet ailesinin Ã¶nde gelen Ã¼yelerinin isimlerini taÅŸÄ±yor.

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Prenses iman AraÅŸtÄ±rma ve Laboratuar Bilimleri Merkezi, Prens HÃ¼seyin Ãœroloji ve Organ Nakli Merkezi, KraliÃ§e Rania Pediatri Hastanesi gibi...

Ã–zetle Prens HÃ¼seyin ve Prenses Rajwa, doÄŸum sÄ±rasÄ±nda bir aile geleneÄŸini de bozmamÄ±ÅŸ oldu.

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HALASIYLA AYNI Ä°SMÄ° TAÅžIYOR

GenÃ§ Ã§ift, bebeklerini kucaklarÄ±na aldÄ±ÄŸÄ±nda bir baÅŸka aile geleneÄŸine de sadÄ±k kaldÄ±. O da kÄ±zlarÄ±nÄ±n ismi...

Minik bebeÄŸe Ä°man adÄ± verildi. Ki bu ismi ailede baÅŸkalarÄ± da taÅŸÄ±yor.

HÃ¼seyin'in, geÃ§en yÄ±lÄ±n mart ayÄ±nda evlenen bÃ¼yÃ¼k kÄ±z kardeÅŸinin adÄ± Ä°man.

BabasÄ± Kral Abdullah'Ä±n Ã¼vey kÄ±z kardeÅŸinin ismi de aynÄ±.

KonuÅŸulanlara gÃ¶re Prens HÃ¼seyin, kÄ±z kardeÅŸi Prenses Ä°man'a yakÄ±nlÄ±ÄŸÄ±ndan dolayÄ± kÄ±zÄ±na da onun ismini vermek istedi.

Rajwa ve HÃ¼seyin evlendikten 10 ay sonra bir bebekleri olacaÄŸÄ± haberi geldi. GenÃ§ Ã§ift, ÅŸimdi minik Ä°man'Ä±n ilk yaÅŸÄ±nÄ± kutlamaya hazÄ±rlanÄ±yor.Â