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Yuva kurmasına tek engel ayrıldığı karısı: Ben izin vermeden onunla evlenemezsin!

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#Angelina Jolie#Brad Pitt#Hollywood
Yuva kurmasına tek engel ayrıldığı karısı: Ben izin vermeden onunla evlenemezsin
Oluşturulma Tarihi: Aralık 18, 2024 10:00

Onlar bir dönem aşkın vücut bulmuş hali olarak biliniyorlardı. Gittikleri her yerde el ele göz göze bir mutluluk tablosu çiziyorlardı. Altı çocuklarıyla birlikte mutlu, mesut yaşayıp gidiyorlardı.

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Hatta uzun ilişkilerini sürpriz bir evlilikle taçlandırmışlardı. Ama sonra bir şeyler değişti. Boşanma kararını açıkladılar. Ardından gelen olaylar ise daha da şaşırtıcıydı.

Çünkü kelimenin tam anlamıyla kanlı bıçaklı oldular. Davalar davaları izledi... Şimdi ise onlarla ilgili çarpıcı bir iddia dolaşıyor ortalıkta.

Buna göre eski eşlerden biri mutluluğu buldu ve yeniden yuvasını kurmak istiyor. Ama diğeri onun evlenmesini engellemeye çalışıyor.

Yuva kurmasına tek engel ayrıldığı karısı: Ben izin vermeden onunla evlenemezsin

RESMEN BOŞANMADIĞI İÇİN EVLENEMİYOR 
Büyük olasılıkla Angelina Jolie ile Brad Pitt'ten söz ettiğimizi anladınız çoktan... 2006 yılında flört etmeye başlayan 2014 yılında evlenen çift, iki yıl sonra da ayrılık kararını açıkladı.

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Bunun ardından Angelina Jolie adı farklı kişilerle aşk söylentilerine karışsa da hayatına kimseyi almadı şu ana kadar. Ama Brad Pitt bir süredir Ines de Ramon ile aşk yaşıyor.

Söylenenlere göre de Pitt bir kez daha evlilikte şansını denemek istiyor. Ama bunun için büyük bir engel var.

Çünkü bir zamanlar Brangelina diye anılan çift henüz resmi olarak boşanmadı... Bu yüzden de Brad Pitt'in sevgilisiyle evlenmesi mümkün değil.

İşte eski çiftle ilgili iddia da tam da bu nokta üzerinde...

Konuşulanlara göre Angelina Jolie, Brad Pitt'in yeniden evlenmesini engellemek için işi yokuşa sürüyor ve boşanmanın resmi olarak tamamlanmasını engellemek için elinden geleni yapıyor.

Yuva kurmasına tek engel ayrıldığı karısı: Ben izin vermeden onunla evlenemezsin

ANGELINA İŞİ YOKUŞA SÜRÜYOR
Brad Pitt'e yakın kaynaklara göre ünlü oyuncu yeniden evlenmeyi gerçekten istiyor. Ama Jolie ile giriştiği sert hukuk mücadelesi bunun önüne geçiyor.

Pitt'e yakın kaynamk "Brad Ines ile evlenmek istiyor. Ama Angelina hala onun önünde duruyor. Brad ise bu evliliğin artık yasal olarak da bitmesini istiyor" dedi. Yine bu kaynağa bakılırsa Angelina Jolie, yaklaşık sekiz yıldır boşanma işini uzatıyor. Böylece Brad'in yeniden evlenmesini engelliyor" diye konuştu.

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Bir başka iddia da Angelina Jolie'nin resmen boşanmak için ikizleri Knox ve Vivienne'in 18 yaşına girmesini beklediği.

Angelina Jolie ile Brad Pitt'in üçü biyolojik üçü de evlatlık olmak üzere altı tane çocuğu var. Pitt'in bu çocuklarla da ilişkisi iyi değil. Hatta onları hiç görmüyor bile. Çünkü, çocukları eski çift arasındaki bu gerilimde anneleri Angelina Jolie'nin yanında yer almış durumda.

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#Angelina Jolie#Brad Pitt#Hollywood

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