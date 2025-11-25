7 milyonu acımadan harcadılar... Bir pasta vardı tam dört metre... Dünya düğün görsün!

×
Güncelleme Tarihi:

Oluşturulma Tarihi: Kasım 25, 2025 16:45

Bugüne kadar yakından ya da uzaktan gördüğünüz, tanık olduğunuz bütün düğünleri unutun... Çünkü hepsini gölgede bırakacak yeni bir halka eklendi bu düğünlere.

Elbette kraliyet düğünlerinin azametini her evlilik töreninde yakalamak mümkün değil. Ama bu düğün, ihtişamıyla onları bile geride bıraktı.

Elbette bir Hint düğününden söz ediyoruz...

İşin içinde bol para da varda 'düğün düzenleme işinde' ne kadar usta olduklarını bir kez daha kanıtladı milyarder bir Hintli iş insanı.  

ZENGİN BABA KIZINI BÖYLE EVLENDİRDİ
Bu kez mutlu çift, Hintli milyarder Rama Raju Mantena'nın kızı ve tabii ki varisi Netra Mantena ile yine teknoloji alanındaki girişimleriyle tanınan Vamsi Gadiraju…

Udaipur yakınlarındaki Taj Lake Sarayı'nda düzenlenen düğünün ana teması 1983 tarihli James Bond filmi Ahtapot'tan esin kaynağını aldı.

Bu gösterişli düğün, 2 milyon dolar karşılığında sahneye çıkan Jennifer Lopez sayesinde bir anda dikkat çekti.

Ama aslına bakılırsa ona ödenen para devede kulak bile kaldı denilebilir. Hint basınında yer alan haberlere bakılırsa düğün için harcanan para 6.7 milyon dolar. Yani neredeyse 7 milyon dolar.

ABD BAŞKANI TRUMP'IN OĞLU DA ORADAYDI
Lopez'in şarkıları ve şovlarıyla renk kattığı düğünün başka ünlü konukları da vardı. Bunlardan biri de ABD Başkanı Donald Trump'ın kendisiyle aynı adı taşıyan oğlu ile sevgilisi Bettina Anderson oldu.

Onların yanı sıra Bollywood sinemasının yıldızları Ram Charan, Nora Fatehi,  Ranveer Singh, Madhuri Dixit, Kriti Sanon, Shahid Kapoor, Jacqueline Fernandez Karan Johar, İngiliz şarkıcı ve oyuncu Sophie Choudry de gösterişli düğünde yerlerini aldı.

'Yılın düğünü' unvanı bile verilen törenin her anı gösterişliydi ama düğün pastası eşi benzeri olmayan türdendi.

PASTA BİLE GÖSTERİŞLİYDİ
Çok katlı pasta bembeyazdı ve bir sarayın Taj Lake Sarayı'nın bire bir kopyasıydı...Süslemesinde kullanılan fil figürleri ve çiçekler de cabası...

Gelin ile damadın birlikte kestiği pastanın yüksekliği ise yaklaşık 15 metreydi.

Bu düğün pastası ise evlenen Netra Mantena ile Vamsi Gadiraju'ya özeldi. Paris merkezli tanınmış pasta tasarımcısı Bastien Blanc Tailleu'nun imzasını taşıyan pastanın göründüğü an da bütün nefesler tutuldu.

2 milyon dolar ücret aldığı konuşulan Jennifer Lopez, düğünü şarkıları ve danslarıyla renklendirdi.

Bollywood yıldızlarının yanı sıra ABD Başkanı Donald Trump'ın oğlu Donald Trump Jr ve sevgilisi Bettina da törenin konukları arasındaydı.

Lopez, mutlu çiftle hatıra fotoğrafı da çektirdi.

HALK 'GEREKSİZ PARA İSRAFI' DİYE ELEŞTİRDİ: Genç çift böyle gösterişli bir şekilde evlendi evlenmesine ama bu düğün yerel halkın tepkisini de çekti. Düğün 'boşa para israfı' olarak yorumlandı bazı çevreler tarafından.

 

 

BAKMADAN GEÇME!