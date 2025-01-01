Ünlü müzisyene 2025 sürprizi... Yeni yıla yeni bebekle girdiler!

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Ama bazıları için yeni yıl gerçekten de tanımsız ve tarifsiz mutluluklarla geldi.

Bunlardan biri de ünlü müzisyen Example ile 2023 yılından bu yana birlikte olduğu sevgilisi Daisy Cox. Çünkü 40 yaşındaki müzisyen ile sevgilisi yeni yıla yeni bir bebekle girdi.

YENİ YILA YENİ BEBEKLE GİRDİLER

Gerçek adı Elliot Gleave olan Example ile sevgilisi Daisy Cox'un bebeği beklenenden tam bir ay önce dünyaya gözlerini açtı. Ünlü müzisyen bu mutlu haberi sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğraflar eşliğinde duyurdu.

Example, doğum odasında çekilen fotoğraflar eşliğinde bir erkek bebekleri olduğunu ve ona Lucas Winter Gleave adını verdiklerini duyurdu.

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Ünlü müzisyenin paylaşımında minik bebeği Lukey adıyla çağıracakları bilgisi de yer aldı.

Ünlü müzisyen oğlunun en güzel yeni yıl hediyesi olduğunu da yazmadan geçemedi. Bu arada sevgilisi Daisy Cox'un da oğlunun da sağlık durumlarının iyi olduğunu belirtti.

Mutlu çift, ilk bebeklerini dört hafta erken kucağına aldı.





Example ve Daisy Cox, oğullarının doğumunu o dünyaya geldikten dakikalar sonra çekilen fotoğraflarla duyurdu.





MUTLU HABERİ SOSYAL MEDYADAN DUYURMUŞLARDI

Aslında Example ile Daisy Cox'un bebeğinin 2025 yılının ocak ayı sonları ya da şubat ayı başında dünyaya gelmesi bekleniyordu. Ancak Lukey, biraz aceleci çıktı ve dünyaya beklenenden daha erken geldi.

Bu arada küçük bir not... Example'ın Erin McNaught ile evliliğinden iki tane çocuğu bulunduğunu, yeni doğan bebeğin onun üçüncü çocuğu olduğunu hatırlatalım. Lukey, Daisy Cox'un ise ilk bebeği.

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Mutlu çift, bir bebek beklediklerini 2024 yılının eylül ayında bir sosyal medya paylaşımıyla duyurmuştu.