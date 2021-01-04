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Haber Giriş: 04.01.2021 - 07:00 | Son Güncelleme:

Yeni yılın ilk aşk bombası Oğuzhan Koç ve Demet Özdemir'den geldi

Deniz BOY
Deniz BOY
dboy@hurriyet.com.tr
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Deniz BOY
Deniz BOY
dboy@hurriyet.com.tr
Yeni yılın ilk aşk bombası Oğuzhan Koç ve Demet Özdemir'den geldi
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Oyuncu ve şarkıcı Oğuzhan Koç ile oyuncu Demet Özdemir’in aşk yaşadığı ortaya çıktı.

Çeşme’de gözlerden uzak tatil yapan sevgililerin fotoğrafları çekilince Demet Özdemir cephesinden itiraf geldi. Özdemir, “Evet, fotoğraflarımızın çekildiği doğru. Yeni yılın aşk bombası dersiniz artık” dedi.

Yeni yılın ilk aşk bombası Oğuzhan Koç ve Demet Özdemirden geldi

Oyuncu geçtiğimiz yıl bir eğlence mekanı çıkışında Koç ile görüntülenmiş ancak çıkan aşk dedikodularını yalanlamıştı. Oğuzhan Koç’un 5 yıllık ilişkisini bitirdiği Yağmur Tanrısevsin ile Demet Özdemir ise yakın arkadaş.
Yeni yılın ilk aşk bombası Oğuzhan Koç ve Demet Özdemirden geldi


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Deniz BOY
Deniz BOY
dboy@hurriyet.com.tr
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