Yeni yılın ilk aşk bombası Oğuzhan Koç ve Demet Özdemir'den geldi

Çeşme’de gözlerden uzak tatil yapan sevgililerin fotoğrafları çekilince Demet Özdemir cephesinden itiraf geldi. Özdemir, “Evet, fotoğraflarımızın çekildiği doğru. Yeni yılın aşk bombası dersiniz artık” dedi.



Oyuncu geçtiğimiz yıl bir eğlence mekanı çıkışında Koç ile görüntülenmiş ancak çıkan aşk dedikodularını yalanlamıştı. Oğuzhan Koç’un 5 yıllık ilişkisini bitirdiği Yağmur Tanrısevsin ile Demet Özdemir ise yakın arkadaş.





