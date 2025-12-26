×
Hayat hep öyle tatlı tatlı akıp gitmiyor... Yeni yıla gözleri yaşlı girecekler... Acılar arka arkaya geldi!

Hayat hep öyle tatlı tatlı akıp gitmiyor... Yeni yıla gözleri yaşlı girecekler... Acılar arka arkaya geldi
Hollywood'un örnek çiftlerinden biri Amal Alamuddin Clooney ile George Clooney. 2014 yılında Venedik'te görkemli bir dizi törenle evlenen çift, haklarındaki bütün "boşanıyorlar" söylentilerine rağmen yuvalarını sağlam bir şekilde ayakta tutuyor.

Artık sekiz yaşına gelen ikizleri Alexander ve Ella da onların yuvasını şenlendiriyor...

ABD başta olmak üzere İngiltere, Fransa ve İtalya'daki konutlarında gayet rahat bir hayat sürdürüyorlar. İkisinin de kariyerleri başarılı bir şekilde ilerliyor.

Böyle bakıldığında George ve Amal Clooney'in 2026 yılını hiçbir derdi tasası olmadan karşılayacak mutlu azınlık arasında olduğunu düşünebilir.

YENİ YILA ÜZGÜN GİRİYORLAR: BİRİNİN ABLASI ÖLDÜ
Ama gerçek öyle değil...

Çünkü Amal Clooney ve George Clooney, yeni yıla büyük acılardan geçerek girecekler. Yani sahip oldukları hiçbir şey onları hayatın bu acılarından ayrıcalıklı bırakmadı.

Clooney çifti iki acı olayı arka arkaya yaşadı. Bunlardan biri George Clooney'in ablası Adelia Zeidler'ın ölümü oldu.

Clooney'in 65 yaşındaki ablası Adelia ya da aile arasındaki adıyla Ada, bir süredir mücadele ettiği kansere yenik düştü.

Kocasını da 2004 yılında kaybeden Ada Zeidler hem anne ve babasını, hem ünlü kardeşi George'u hem de iki çocuğunu büyük acılar içinde boğarak bu dünya sahnesinden çekildi.

Clooney'in ablası Ada, bir süredir mücadele ettiği kansere yenildi.

Ablasıyla çok yakın bir ilişkisi olan George Clooney, bu acı kaybın ardından "O benim kahramanımdı demişti.' 

ÖTEKİNİN ABLASI DA İKİNCİ KEZ BOŞANDI
Diğer yanda Amal Clooney'in de ailesinde üzücü bir gelişme yaşanıyor. Amal'ın da ablası Tala kocasından boşandı.

53 yaşındaki Tala'nın Singapur'da İtalyan iş insanı Nico Le Tallec ile kurduğu yuvası dağıldı. O da bunun üzerine İngiltere'ye geri döndü.

Özetle Amal Clooney, bir yandan "O benim kahramanımdı" dediği ablasını kaybeden kocası George Clooney'e diğer yandan da boşanan ablası Tala'ya destek vermeye çabalıyor.

YUVASI YIKILINCA İNGİLTERE'YE DÖNDÜ
Bu arada küçük bir not... Bir aksesuar markasının kurucusu olan Tala Alamuddin, ikinci kez boşandı. İlk evliliğini Lübnanlı iş insanı Nagi Hamiyeh ile yapan Tala bu sırada dört çocuk annesi oldu.

Ondan 2016'da boşandıktan sonra da yollarını ayırdığı İtalyan kocası Nico Le Tallec ile hayatını birleştirdi. Ama görünüşe göre bu kez de aradığı mutluluğu bulamadı.

Şimdi desteği yine 47 yaşındaki kardeşinde bulacak. 

