Yeni yıl alışverişini milyarder kocasının mağazasından yaptı: Pahalı mücevherlerde aile indirimi!

Haberin Devamı

Bu ünlülerden biri de spor giysileri, kendi haline bıraktığı omuzlarına dağılmış saçları, kemik çerçeveli gözlükleri ve siyah taytıyla uyumlu çizmeleriyle görenlerin tanımakta zorlandığı Salma Hayek’ti.

ÜNLÜ YILDIZ YENİ YIL ALIŞVERİŞİNDE

Yıldız oyuncu Beverly Hills’de ünlülerin ve zenginlerin uğrak yeri Gucci mağazasında Noel öncesi alışverişin tadını çıkarırken kendine mücevher seçiyordu.

Mağazadaki çalışanlar tarafından etrafı adeta sarılan güzel yıldız kendine güzel yüzükler seçti, bol bol alışveriş yaptı. Neşeli halleri dikkat çeken Salma Hayek’in bu rahat tavırlarının bir sebebi daha var elbette.

Haberin Devamı

LÜKS MAĞAZALARIN YABANCISI DEĞİL

Tatil sezonunu en iyi şekilde değerlendiren 57 yaşındaki yıldız oyuncunun mağazanın paha biçilmez parçalarla bezeli mücevher reyonundaki rahatlığı bu lüks markaya bir hayli aşina olmasından kaynaklanıyor.

Salma Hayek mağazadan pahalı mücevher alışverişi yaparken oldukça rahat ve neşeliydi... Ünlü oyuncunun etrafını hemen görevliler sarıp ona yardımcı oldular: Bu rahatlığın ve büyük ilginin tek sebebi onun bir Hollywood yıldızı olması değil...

Salma Hayek tam 14 yıldır Gucci de dahil olmak üzere sayısız lüks moda markasını temsil eden şirketin 2005’ten beri başkanı ve CEO'su olan Fransız milyarder Francois-Henri Pinault ile evli.

Yani bu lüks alışverişler ünlü oyuncu için pek de masraflı değil! Çünkü Hayek dev moda markalarından yaptığı giysi, ayakkabı ve mücevher alışverişleri için kendi cebinden harcamama lüksüne sahip. Ya da en azından ünlü oyuncuya bir aile indirimi uygulanıyor olmalı… Salma Hayek ve Francois-Henri Pinault, 2007'de kızları Valentina'yı kuçaklarına almış, iki yıl sonra da evlenmişti

Haberin Devamı

UZUN YILLLARDIR DÜNYANIN EN ZENGİN İNSANLARINDAN BİRİYLE EVLİ

Bünyesinde Gucci, Balenciaga, Yves Saint Laurent ve Alexander Mcqueen gibi markaları bulunduran dünyanın en büyük şirketlerinden birinin başkanlık koltuğunda oturan Fransız milyarder Francois-Henri Pinault’un kişisel servetinin 32 milyar dolara yakın olduğu tahmin ediliyor.

İlerleyen yaşına rağmen eşsiz güzelliğini ve fiziğini hâlâ korumasıyla sık sık gündeme gelen Hollywood’un Meksikalı yıldızı Salma Hayek ve ünlü iş insanı 2009 yılında nikah masasına oturmuştu. Ünlü çiftin ilişkileri ise evliliklerinden 3 yıl önce başladı.





SÜREKLİ PARA İÇİN EVLENDİĞİ SÖYLENDİ

Haberin Devamı

Salma Hayek’in Pinault’yla evliliğinden 16 yaşında Valentina adında bir de kızı var. Ünlü oyuncu bu ilişki duyulduğunda ve evlendikten sonra da çok kereler para için, anlaşmalı bir evlilik yaptığı konusunda suçlamalara maruz kalmıştı.

14 yıllık evliliklerine mutlu şekilde devam eden çift ise bu iddiaları hep yalanladı. Salma Hayek birkaç yıl önce verdiği röportajda eşine olan hislerini samimiyetle ortaya koymuş; evliliklerinin nasıl büyük bir aşkla yapıldığını ve sürdüğünü anlatmıştı.

Çiftin kızları Valentina artık 16 yaşında bir genç kız oldu...

61 yaşındaki eşiyle çok romantik bir şekilde tanıştıklarını ve birbirlerine aşık olduklarını söyleyen Hayek “Bu çok özel bir andı, o yüzden kimselere anlatamam” diye bahsettiği bu ilk karşılaşmanın ardından ünlü çift bir daha hiç ayrılmadı. Ve kızları doğduktan sonra da nikah masasına oturdular.

Haberin Devamı

"KİM NE DERSE DESİN, BİZ ÇOK MUTLUYUZ"

Para için evlendiği söylentilerine gülüp geçen Salma Hayek kocasına çok aşık olduğunu, hatta onu çok seksi bulduğunu itiraf etmişti. “15 yıldır birlikteyiz. Ve aşkımız o kadar güçlü ki bu söylentilere alınmıyoruz bile” diye konuşan Hayek eşinin sırf zengin olduğu için sürekli eleştirildiğinin de altını çizmişti.

Salma Hayek 61 yaşındaki kocasını çok seksi bulduğunu ve ona ilk günkü gibi aşık olduğunu söylüyor

“Onun ne kadar özel bir adam olduğunu anlamak fotoğraflara bakarak mümkün değil. Onunla yıllarımı geçirdikçe daha çok seviyorum” diyen Salma Hayek, eşi Francois-Henri Pinault’nun ona kişisel gelişiminde de çok yardımı olduğunu mutlu evliliği ve harika kocası sayesinde “daha iyi bir insan” haline geldiğini söylüyor.