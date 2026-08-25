Yeni yaşına evli bir kadın olarak girdi: İlk öpücük taze damattan!

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Dua Lipa, 31. yaş gününü eşi Callum Turner ile romantik bir hafta sonu kaçamağı yaparak kutladı ve "her şey daha da güzelleşiyor" dedi.

Dua Lipa, bu yazın başlarında evlendikten sonraki ilk yaş gününü eşi Callum Turner’la birlikte, evli bir kadın olarak kutladı.

Şarkıcı, bu özel günden bir dizi fotoğrafı Instagram hesabında paylaştı; bunlar arasında 36 yaşındaki oyuncu eşiyle birlikte çekilmiş romantik kareler de yer alıyor.

Tatlı bir karede, Callum, Dua'nın başına öpücük kondurmuş ve birlikte bir tarlada yürürken kollarını beline dolamıştı… Dua Lipa fotoğraflarını "Doğum günü hafta sonu. Tüm sevgi ve dilekleriniz için teşekkür ederim! Güneş etrafındaki bir sonraki turuma hazırım... Her şey daha da güzelleşiyor." notuyla paylaştı.

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Başka bir fotoğrafta ise Dua, üzerinde "mutlu doğum günü bebeğim" yazan ev yapımı bir pastanın mumlarını üflüyordu.

Dua Lipa doğum günü hafta sonunu eşi Callum Turner ile nerede geçirdiğini açıklamadı, ünlü şarkıcı en son geçen cuma günü New York'taki JFK Havalimanı'na inerken görülmüştü.

Ünlü şarkıcı Vogue İtalya için verdiği özel röportajda önce belediye binasında kıydıkları nikâhı ve ardından İtayla’da yaptıkları büyük düğünü anlattı:

“Düğün günümüz büyülüydü. Çok fazla tavsiye aldık, ancak sadece iki öneriyi takip etmeye karar verdik: günü kendimiz de misafirmişiz gibi yaşamak ve kalabalığın içinde birbirimizi bulmaya devam etmek, birbirimizi asla gözden kaçırmamak. Bu şekilde birlikte çok fazla anı yarattık.”

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Artık evli bir kadın olan Dua Lipa iş ve özel hayatını nasıl dengelediği “İş, hobiler ve aile arasında denge kurmakta çok iyiyim. Hırsımı asla bir kenara bırakmadım ve benim kadar çalışmayı seven biriyle birlikte olduğum için şanslıyım. Birbirimizi anlıyor ve destekliyoruz.” diye anlatıyor.

“Benim için o ailem. Yaratıcı dilimiz eşsiz. Kararları birlikte aldığımızda, sanki aynı beyni paylaşıyormuşuz gibi oluyor. Aynı içgüdüleri takip ediyoruz."

Dua ayrıca, evli bir kadın olarak bulduğu yeni mutluluğun, daha önce kalp kırıklığından ilham aldığı müziklerine de yansımaya başlayabileceğini söylüyor.

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"Kalbiniz kırıldığında aşk şarkıları yazmak daha kolay çünkü kalp kırıklığı çok güçlü, gürültülü bir duygu. Ama şimdi gerçek aşkı bulduğunuzda ne olduğunu keşfetmek istiyorum. Bir ilişkinin karmaşıklıklarıyla ilgileniyorum… Daha sessiz anlarıyla, küçük şeylerle."

Ünlü oyuncu Callum Turner da yakın zaman önce Dua Lipa’yle yaptığı evlilik hakkında konuşmuş ve artık baba olmak istediğini "Elbette, evet, 36 yaşındayım. Bir aile kurmak ve çocuk yetiştirmek isterim." sözleriyle anlatmıştı.

Callum Turner da tıpkı çiçeği burnunda karısı Dua Lipa gibi düğün günlerinin hayatının en güzel günü olduğunu "Muhteşemdi... Hayatımın en güzel günüydü. Sevdiğiniz ve sizi seven ve her zaman yanınızda olmak istediğiniz birini bulmak güzel." diye tarif etmişti.