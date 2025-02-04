Yeni yaşına etrafında pervane üç evladıyla girdi: Gerçek mutluluk ailedir

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“Bana 30 yaşına geldiğimde sektörün beni çiğneyip tüküreceğini söylemişlerdi. Ama 50 artık 50 değil. 30 da artık 30 değil” diyen efsane isim geçtiğimiz gün 71. yaş gününü kutladı.

Bir dönemin en ünlü modellerinden Christie Brinkley yeni yaşına etrafında sevdikleriyle girdi

Christie Brinkley Instagram'da “Kahkahalar, müzik, arkadaşlıklar, aile, sevgi... Bunlar en çok değer verdiğim ve minnettar olduğum şeyler” diye yazdığı doğum günü mesajıyla birlikte etrafında üç evladı, büyük bir sevgi çemberinin içindeydi.

Üç evladı da yanında olan efsane isme üçünden de çeşit çeşit pastalar geldi

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İlerleyen yaşına rağmen enerjisi hiç azalmayan Brinkley doğum günü mumlarını büyük bir neşeyle üfledi ve çocuklarıyla birlikte eğlendi.

Dört kez evlenen Christie Brinkley'nin bu evliliklerinden iki kızı ve bir de oğlu var. Ünlü model ikinci evliliğini müziğin efsane sesi Billy Joel’le yapmıştı.

Mayolu pozlarını görenler Christie Brinkley'nin yaşına inanmakta zorlanıyor

Geçen sene 70'li yaşlarına giriş yaptığını söyleyerek bunun “harika bir on yılın başlangıcı” olduğunu söyleyen Christie Brinkley geçen sene cilt kanserine yakalanıp hayranlarını korkutmuştu.

Uzun süredir emeklilik günlerinin tadını Turks ve Caicos Adalarında geçiren efsane yıldız cilt kanseri teşhisi konulduktan sonra hayranlarına güneş koruyucularını sürmelerini ve düzenli kontrollerini yaptırmalarını söylemişti.

Geçen sene büyük bir korku yaşayan ünlü model kanser erken teşhis edildiği için kurtuldu ancak hayranlarına bu konuda ciddi uyarılarda bulundu

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Kanseri erken teşhis edilen Christie Brinkley kendini çok şanslı hissettiğini söyledi.

Bir yandan modellikten kazandığı paralarla kendine kurduğu başarılı işleri yürütmeye devam eden emekli süper model bir yandan da zamanının büyük çoğunluğunu tropik bir cennete benzeyen bu adalarda geçiriyor.

Başka başka yerlerde yaşasalar da üç çocuğu Christie Brinkley'i yalnız bırakmıyor ve sık sık ziyaretine gidiyor

Yaşını bir engel gibi görmeyen ünlü model sürekli yüzüyor, spor yapıyor ve yaşadığı bölgenin meyvelerini yiyerek de genç kalmaya devam ediyor.