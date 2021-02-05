Yeni trend çocuk parkında parti

Yönetmen Sinan Çetin’in oğlu Rüzgar Çetin, önceki gün bir arkadaşının çocuğu için Etiler’deki çocuk parkında düzenlediği doğum günü partisine katıldı. Parti çocuk için yapılmasına rağmen davetlilerin çoğu yetişkindi ve birçoğunda da maske yoktu. Muhabirlerle sohbet eden Rüzgar Çetin, hakkında çıkan “parti” haberlerine tepki gösterdi: “Sadece bir kere taksiyle partinin gerçekleştiği eve, arkadaşıma yardıma gitmiştim, o kadar. Tam o sırada kapıdaki kameraman arkadaşlar gördü. Daha sonra haberi yapılan partide ise evde tenis maçı izliyordum. Haber çıkınca şoke oldum!”

Rüzgar Çetin, modacı Raisa Sason ile sohbet ederken objektife yansıdı. Her ikisinde de maske yoktu.

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