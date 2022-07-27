Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
TV REHBERİEKRANDAMUCİZE LEZZETLER
Hürriyet Arama
HABERLERKelebek HaberleriMagazin Haberleri

Yeni sezona yeni otomobil... Fiyatı dudak uçuklattı!

#Emre Belözoğlu#Kaan Urgancıoğlu#Hülya Avşar
Yeni sezona yeni otomobil... Fiyatı dudak uçuklattı

Kim kime ne demiş, kim nereye gitmiş ve neler yapmış? Sinema, sahne ve televizyonda neler olmuş? Magazin dünyasından kısa haberler...

Haberin Devamı

Yeni sezona yeni otomobil

Başakşehir Teknik Direktörü Emre Belözoğlu, önceki gün Bebek’te bir restorana girerken görüntülendi. Mekâna yeni aldığı 12 milyon liralık Audi RS6 ile gelen Belözoğlu, “Yeni sezon hazırlıkları devam ediyor, bugün de arkadaşlarımla yemeğe geldim” dedi. Lüks araba tutkunu Belözoğlu’nun garajında 8 milyon liralık bir cip ile 11 milyon liralık bir spor otomobil de var. (Sayit DURMAZ)

Yeni sezona yeni otomobil... Fiyatı dudak uçuklattı

Bas gaza savcım

“Yargı” dizisinin Savcı Ilgaz’ı Kaan Urgancıoğlu ve sevgilisi Zeynep Oymak, önceki gün Etiler’de motosiklet üzerinde görüntülendi. Çift, Beşiktaş’taki bir benzin istasyonundan 100 TL’lik yakıt alıp gezintiye devam etti. Objektifleri fark edince şaşıran Urgancıoğlu, gaza basıp uzaklaştı.

Haberin Devamı

Yeni sezona yeni otomobil... Fiyatı dudak uçuklattı

Bermuda’dan Karayipler’e tekne kullandım

Geçtiğimiz gün Nişantaşı City’s’de görüntülenen Bilge Öztürk, tekne kaptanlığı deneyimini anlattı.

Bilge Öztürk, okyanusta tekne kullandığını söyledi: “Arkadaşımın teknesini Bermuda’dan Karayipler’e götürdüm. İlk uzun yolculuk deneyimimdi. Pek tedirginlik olmadı ama korsan var mı diye sormuştum. Hâlâ varmış galiba. Ufak tefek olaylar oluyormuş.”

Yeni sezona yeni otomobil... Fiyatı dudak uçuklattı

Daren Gerede Erkaya ile aşk yaşayan Bilge Öztürk, evlilik haberleri için “Öyle bir girişimimiz yok” dedi.

Bıraktığınız yerdeyim

Miray Daner, geçtiğimiz hafta koronavirüse yakalanmış ve testi negatife dönene kadar evinde dinlenmişti. Daner, önceki gün sosyal medya hesabından setlere döndüğünü duyurdu. Oyuncu, karavanında çektirdiği eğlenceli kareleri “Ben yine bıraktığınız yerdeyim” notuyla paylaştı.

Yeni sezona yeni otomobil... Fiyatı dudak uçuklattı

Güllü sahnede

Haberin Devamı

Hülya Avşar önceki akşam Bodrum Günay sahnesinde sevenleriyle buluştu.

Derin bacak ve göğüs dekolteli bir elbiseyle sahneye çıkan Hülya Avşar, 2.5 saat süren şovunda sevilen şarkıları seslendirdi. Konserin ortasında sanatçının kulisteki minik köpeği Güllü de sahneye geldi. Güllü, sevimli hareketleriyle ilgi odağı oldu.

Yeni sezona yeni otomobil... Fiyatı dudak uçuklattı

Henüz proje netleşmedi

Büşra Develi önceki gün Cihangir’deydi. Oyuncu, yeni projeleri sorulunca “Şu an bir şey yapmıyorum. Gelecek sezon için teklifler var ama henüz bir projede netleşemedik” dedi. Develi, aşk hayatıyla ilgili soruları da “Bunları daha sonra konuşalım” diyerek yanıtsız bıraktı. (Sayit DURMAZ)

Haberin Devamı

Yeni sezona yeni otomobil... Fiyatı dudak uçuklattı

Haberle ilgili daha fazlası:
#Emre Belözoğlu#Kaan Urgancıoğlu#Hülya Avşar

BAKMADAN GEÇME!

Alzheimer araştırmalarında şok 16 yıllık makale tartışma yarattı... Yüzlerce çalışma çöpe mi gidecek

Alzheimer araştırmalarında şok! 16 yıllık makale tartışma yarattı... Yüzlerce çalışma çöpe mi gidecek?

#Alzheimer
Nazan Öncel’in 1+1 öfkesine cevap... Siz de bir ev parası istemiştiniz

Nazan Öncel’in 1+1 öfkesine cevap... 'Siz de bir ev parası istemiştiniz'

#Nazan Öncel
Hürriyet, Bursa ve Antalya’da büyük dramın izini sürdü... İşte Türkiye’nin konuştuğu 19 numaralı korku evi

Hürriyet, Bursa ve Antalya’da büyük dramın izini sürdü... İşte Türkiye’nin konuştuğu 19 numaralı korku evi

#BURSA

BAKMADAN GEÇME!

Alzheimer araştırmalarında şok 16 yıllık makale tartışma yarattı... Yüzlerce çalışma çöpe mi gidecek

Alzheimer araştırmalarında şok! 16 yıllık makale tartışma yarattı... Yüzlerce çalışma çöpe mi gidecek?

#Alzheimer
Nazan Öncel’in 1+1 öfkesine cevap... Siz de bir ev parası istemiştiniz

Nazan Öncel’in 1+1 öfkesine cevap... 'Siz de bir ev parası istemiştiniz'

#Nazan Öncel
Hürriyet, Bursa ve Antalya’da büyük dramın izini sürdü... İşte Türkiye’nin konuştuğu 19 numaralı korku evi

Hürriyet, Bursa ve Antalya’da büyük dramın izini sürdü... İşte Türkiye’nin konuştuğu 19 numaralı korku evi

#BURSA