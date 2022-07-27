Yeni sezona yeni otomobil... Fiyatı dudak uçuklattı!

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Yeni sezona yeni otomobil

Başakşehir Teknik Direktörü Emre Belözoğlu, önceki gün Bebek’te bir restorana girerken görüntülendi. Mekâna yeni aldığı 12 milyon liralık Audi RS6 ile gelen Belözoğlu, “Yeni sezon hazırlıkları devam ediyor, bugün de arkadaşlarımla yemeğe geldim” dedi. Lüks araba tutkunu Belözoğlu’nun garajında 8 milyon liralık bir cip ile 11 milyon liralık bir spor otomobil de var. (Sayit DURMAZ)

Bas gaza savcım

“Yargı” dizisinin Savcı Ilgaz’ı Kaan Urgancıoğlu ve sevgilisi Zeynep Oymak, önceki gün Etiler’de motosiklet üzerinde görüntülendi. Çift, Beşiktaş’taki bir benzin istasyonundan 100 TL’lik yakıt alıp gezintiye devam etti. Objektifleri fark edince şaşıran Urgancıoğlu, gaza basıp uzaklaştı.

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Bermuda’dan Karayipler’e tekne kullandım

Geçtiğimiz gün Nişantaşı City’s’de görüntülenen Bilge Öztürk, tekne kaptanlığı deneyimini anlattı.

Bilge Öztürk, okyanusta tekne kullandığını söyledi: “Arkadaşımın teknesini Bermuda’dan Karayipler’e götürdüm. İlk uzun yolculuk deneyimimdi. Pek tedirginlik olmadı ama korsan var mı diye sormuştum. Hâlâ varmış galiba. Ufak tefek olaylar oluyormuş.”

Daren Gerede Erkaya ile aşk yaşayan Bilge Öztürk, evlilik haberleri için “Öyle bir girişimimiz yok” dedi.

Bıraktığınız yerdeyim

Miray Daner, geçtiğimiz hafta koronavirüse yakalanmış ve testi negatife dönene kadar evinde dinlenmişti. Daner, önceki gün sosyal medya hesabından setlere döndüğünü duyurdu. Oyuncu, karavanında çektirdiği eğlenceli kareleri “Ben yine bıraktığınız yerdeyim” notuyla paylaştı.

Güllü sahnede

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Hülya Avşar önceki akşam Bodrum Günay sahnesinde sevenleriyle buluştu.

Derin bacak ve göğüs dekolteli bir elbiseyle sahneye çıkan Hülya Avşar, 2.5 saat süren şovunda sevilen şarkıları seslendirdi. Konserin ortasında sanatçının kulisteki minik köpeği Güllü de sahneye geldi. Güllü, sevimli hareketleriyle ilgi odağı oldu.

Henüz proje netleşmedi

Büşra Develi önceki gün Cihangir’deydi. Oyuncu, yeni projeleri sorulunca “Şu an bir şey yapmıyorum. Gelecek sezon için teklifler var ama henüz bir projede netleşemedik” dedi. Develi, aşk hayatıyla ilgili soruları da “Bunları daha sonra konuşalım” diyerek yanıtsız bıraktı. (Sayit DURMAZ)

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