Yeni sevgiliyle aşk tatili

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Victoria’s Secret’ın efsane modellerinden ve marka için sözcülüğe seçilen ilk isim de olan Brezilyalı süper model Alessandra Ambrosio, şu sıralar emeklilik keyfine bir de yeni aşk macerası ekledi.

Dünyaca ünlü model Alessandra Ambrosio şu sıralar yeni aşkıyla gündemde

Yeni yıl için Brezilya'da güneşin tadını çıkaran Ambrosio bu fırsatı yeni sevgilisi Buck Palmer’la geçirdiği ilk aşk tatiline çevirdi.

İkilinin ilişkisi bu ayın başında ünlü modelin paylaştığı aşk fotoğraflarıyla ortaya çıkmıştı. Alessandra Ambrosio aşkını Instagram’dan ilan etmeye ve Buck Palmer’la sarmaş dolaş fotoğraflar paylaşmaya devam ediyor.

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Yılbaşı tatili için sevgilisiyle Brezelya’ya giden ünlü model Buck Palmer’la plajda öpüştükleri fotoğraflarını hayranlarıyla paylaştı.

Alessandra Ambrosio ve Buck Palmer yeni yılı çıktıkları Brezilya tatilinde karşılayacak

Taze aşıkların ilişkilerini açıklamadan önce de aslında bir süredir birlikte oldukları, bu aşkın adını koyduktan sonra birlikte fotoğraflarını paylaşmaya başladıkları konuşuluyor.

Avustralyalı bir mücevher tasarımcısı olan Buck Palmer aslında ünlüler dünyasına uzak bir isim değil.

Buck Palmer daha önce bir başka model Ashley Hart’la evliydi

Palmer daha önce bir diğer ünlü Victoria’s Secret modeli Jessica Hart’ın kız kardeşi Ashley Hart’la evliydi. Kardeşi kadar ünlenmemiş olsa da Ashley Hart da uzun yıllar modellik yaptı.

Ve muhtemelen ablası Jessica Hart’la arkadaş olan Alessandra Ambrosio’yla tanışıyorlardı.

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İlişkilerinin ne zaman başladığı bilinmese de Alessandra Ambrosio ve Buck Palmer’ın da bu bağlantıdan dolayı aslında birbirlerini eskiden beri tanıdıkları konuşuluyor.

2008'den 2018'e kadar ünlü iş insanı Jamie Mazur ile nişanlı kalan Alessandra Ambrosio herkes artık evlilik haberi beklerken Mazur’dan ayrılmıştı. Çiftin bu ilişkiden 16 yaşında Anja ve 12 yaşında Noah adında iki çocukları var.