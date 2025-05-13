Yeni sevgilisinin peÅŸinde koÅŸtururken eski karÄ±sÄ±na Ã¶vgÃ¼ler yaÄŸdÄ±rdÄ±: O filmde oynamasÄ±nÄ± ben istedim

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Ä°ÅŸte bunlardan biriydi Eyes Wide Shut ya da TÃ¼rkÃ§e adÄ±yla sÃ¶ylersek GÃ¶zleri Tamamen KapalÄ±...

SinemanÄ±n usta yÃ¶netmenlerinden Stanley Kubrick'in imzasÄ±nÄ± taÅŸÄ±yan filmin baÅŸrollerinde o sÄ±rada evli olan Nicole Kidman ile Tom Cruise vardÄ±...



1999 tarihli o filmin Ã§ekiminden iki yÄ±l sonra Kidman ile Cruise da yollarÄ±nÄ± ayÄ±rdÄ±. Åžimdi ikisinin de farklÄ± hayatlarÄ± var. Tom Cruise, Katie Holmes ile evlendi, bir kÄ±z Ã§ocuk sahibi oldu. Sonra ondan da ayrÄ±ldÄ±.

EVÄ°LÄ°KLERÄ° DE BU FÄ°LM Ã‡EKÄ°LDÄ°KTEN Ä°KÄ° YIL SONRA BÄ°TTÄ°

Nicole Kidman ise Keith Urban ile evliliÄŸinden iki kÄ±z Ã§ocuk annesi oldu. EvliliÄŸi mutlu bir biÃ§imde sÃ¼rÃ¼yor.

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Ama Days of Thunder (FÄ±rtÄ±na GÃ¼nleri) filmiyle aÅŸklarÄ± baÅŸlayan Kidman ile Cruise'unÂ bu aÅŸka son noktayÄ± koyduÄŸu film olarak da hafÄ±zalarda yer ettiÂ aynÄ± zamanda GÃ¶zleri Tamamen KapalÄ±.

Aradan geÃ§en bunca zamanÄ±n ardÄ±ndan bu Ã¼nlÃ¼ film bir ke daha gÃ¼ndeme geldi.

Bunun nedeni de Cruise'un Sight and Sound'a verdiÄŸi bir rÃ¶portajda o Ã¼nlÃ¼ filmden sÃ¶z etmesi.Â

ESKÄ° KARISINA Ã–VGÃœ DOLU SÃ–ZLER SARF ETTÄ°

Cruise, bu rÃ¶portajda genellikle yapmadÄ±ÄŸÄ± bir ÅŸeyi yaptÄ± ve baÅŸrolleri paylaÅŸtÄ±ÄŸÄ± eski karÄ±sÄ± Nicole Kidman'a bir oyuncu olarak Ã¶vgÃ¼ler yaÄŸdÄ±rdÄ±.

Åžu sÄ±ralar genÃ§ meslektaÅŸÄ± Ana de Armas ile yakÄ±nlaÅŸmasÄ±yla konuÅŸulanTom Cruise, GÃ¶zleri Tamamen KapalÄ± filminin kendisi iÃ§in harika bir deneyim olduÄŸunu sÃ¶yledi.

Filmin kendisini Ã§ok heyecanlandÄ±rdÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirten Cruise yÃ¶netmen Stanley Kubrick'e kadÄ±n baÅŸrol oyuncusu olarak o dÃ¶nemdeki karÄ±sÄ± Nicole KÄ°dman'Ä± kendisinin Ã¶nerdiÄŸini de sÃ¶zlerine ekledi.

FÄ°LMDE DE EVLÄ° BÄ°R Ã‡Ä°FTÄ° CANLANDIRDILAR

Filmde Bill Hardford karakterine hayat veren Tom Cruise, "Alice karakteri iÃ§in Nicole'Ã¼ Kubrick'e ben Ã¶nerdim.Â Ã‡Ã¼nkÃ¼ aÃ§Ä±k ki o harika bir oyuncu" diye konuÅŸtu.Â

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Tom Cruise, "Flmin Ã§ok ilginÃ§ olacaÄŸÄ±nÄ± dÃ¼ÅŸÃ¼ndÃ¼m ve bu deneyimi yaÅŸamak istedim" diye sÃ¼rdÃ¼rdÃ¼ sÃ¶zlerini.

O sÄ±rada evli olan Tom Cruise ile NÄ°cole Kidman, GÃ¶zleri Tamamen KapalÄ± adlÄ± filmde de bir karÄ± kocayÄ± canlandÄ±rmÄ±ÅŸtÄ±.

Filmin Ã§ekilmesinin Ã¼zerinden iki yÄ±l geÃ§tikten sonra ise Kidman ile Cruise'un evliliÄŸi sona erdi.

Ä°KÄ° Ã‡OCUK EVLAT EDÄ°NMÄ°ÅžLERDÄ°

Tom Curise ile Nicole Kidman evlilikleri sÄ±rasÄ±nda biyolojik Ã§ocuk sahibi olmadÄ±. Kidman sonradan iki kez hamile kalÄ±p dÃ¼ÅŸÃ¼k yaptÄ±ÄŸÄ±nÄ± aÃ§Ä±klamÄ±ÅŸtÄ±.

Eski Ã§iftÂ evlilikleri sÄ±rasÄ±nda ÅŸu anda 32 yaÅŸÄ±nda olan Isabella ile 30 yaÅŸÄ±nda olan Connor adÄ±nda biri kÄ±z diÄŸeri erek iki Ã§ocuk evlat edindi.Â

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Kidman, Cruise ile evliliÄŸi bittikten sonra bu iki Ã§ocukla Ã§ok sÄ±k gÃ¶rÃ¼ÅŸmedi. Bunun nedeni de uzun sÃ¼re spekÃ¼lasyon konusu oldu. Ä°ki Ã§ocuk da babalarÄ± gibi Scientology tarikatÄ±nÄ±n kurallarÄ±nÄ± takip ediyor.

Fakat Kidman boÅŸandÄ±ktan sonra tarikatla ilgisini kestiÄŸi iÃ§in Isabella ve Connor da anneleriyle gÃ¶rÃ¼ÅŸmeyi bÄ±raktÄ±.

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Nicole Kidman ile Tom Cruise, 1989 tarihli Days of Thunder (YÄ±ldÄ±rÄ±m GÃ¼nleri) adlÄ± filmin setinde tanÄ±ÅŸtÄ±lar ve birbirlerine hemen aÅŸÄ±k oldular. Bir yÄ±l sonra evlendiler. Ama yuvalarÄ± 2001 yÄ±lÄ±nda daÄŸÄ±ldÄ±.