Yeni sevgilisini öğrenen şaşkınlıktan donup kalmıştı... 60'ında evlenip yetişkin oğluna kardeş getirecek!

Aradan geçen zaman içinde herkes onların sevgili olmasına alışmıştı ki bu kez yine duyanları şaşkınlığa sürükleyen başka bir haber geldi: Biri 60 diğeri 63 yaşında olan iki sevgili evlenmeyi planlıyor.

Ama bu kadar değil... Hayalleri arasında bir de bebek evlat edinmek var!

DURUP DURUP ŞAŞIRTIYORLAR

Bu, duyanların ilk anda kulaklarına inanamadığı aşkın kahramanları İngiliz model ve oyuncu Elizabeth Hurley ile Amerikalı country müzisyeni Billy Ray Cyrus.

Kısa süre önce 60 yaşına giren Elizabeth Hurley ile 63 yaşındaki Billy Ray Cyrus, aşklarını bu yılın nisan ayında sosyal medyadan ilan ettiler.

Onların sevgili olduğu haberi duyanları gerçekten çok şaşırttı.

Ama haklarında yapılan "Birbirlerine yakışmıyorlar" yorumları onların birbirlerine karşı olan duygularını azaltmadı. Hatta tam tersine aradan geçen zaman içinde daha fazla kenetlendiler.

EVLENİP ÇOCUK EVLAT EDİNMEYİ PLANLIYORLAR

Son gelen haberlere göre ise Hurley ise Cyrus evlenmeyi bile planlıyor. Hatta geçmiş evliliklerinden dünyaya gelen çocuklarına bir de kardeş getirme hayalleri var.

Sürpriz aşıklar bir bebek evlat edinmek istiyor ileri sürülenlere göre.

Bu arada hatırlatalım ki Hurley'nin iş insanı Steve Bing ile ilişkisinden 23 yaşında Damian adında bir oğlu var.

Cyrus ise ilk karısı Kristin Luckey'den 33 yaşında Christopher, sonraki eski eşi Tish'ten de 32 yaşında Miley, 31 yaşında Braison ve 25 yaşında Noah adında toplamda dört biyolojik çocuk sahibi.

Diğer yandan Billy Ray, Tish'in çocukları olan 38 yaşındaki Brandi ile 36 yaşındaki Trace'i de evlat edindi. Yani onun çocuk sayısı altı.

Eğer Elizabeth Hurley ile Billy Ray Cyrus hayallerini gerçekleştirip evlenirlerse bir de evlatlık alırlarsa çocuk sayısı sekize çıkacak.

SEVGİSİNİ VERECEK BİR ÇOCUĞA İHTİYACI VAR

Elbette Hurley'in 60 yaşında yeni bir çocuk dünyaya getirmesi çok zor. Ama sevgilisi Cyrus'ın eski karısının iki çocuğunu evlat edinmesi ona da ilham verdi.

Ailesi olmayan bir çocuğu alıp ona sevgi vererek büyütme fikrinin kendisini ne kadar cezbettiğini de son dönemde yakın çevresine açıkça söylüyor zaten.

Hurley ile Cyrus'a yakın kaynaklara bakılırsa çift, evlilik hakkında ciddi ciddi konuşuyor bir süredir. Bunun bir parçası olarak çocuk konusu da gündeme geliyor.

Söylenenlere bakılırsa ikisi de evlat büyütme konusunda "Benden bu kadar" demedi henüz.

İddialara göre bu evlat edinme konusu özellikle de Hurley'e çok çekici gelmeye başladı. Bir kaynak "Liz'in oğlu Damian onun en iyi arkadaşı. Birlikte çok vakit geçiriyorlar... Ama Damian artık bir yetişkin ve kendi hayatı var. Bu yüzden Liz'in sevgisini vereceği yeni bir çocuğa ihtiyacı var" diye konuştu.

ESKİ DEFTERLERİ KAPATIP YENİ BİR SAYFA AÇACAKLAR

Öyle ya da böyle ikisi de hayatlarında aşklar ve evlilikler yaşayan Hurley ile Cyrus, birlikte yeni bir sayfa açmak istiyor. Bunun için de doğru zamanın geldiğine inanıyorlar.

Bu arada bir hatırlatma yapalım... Elizabeth Hurley, bugüne kadar bilinen en ünlü aşkını Hugh Grant ile yaşadı. İş insanı Steve Bing'den oğlu Damian dünyaya geldi.

Hurley, şu ana kadarki tek evliliğini Hint asıllı iş insanı Arun Nayar ile yaptı. Kriket oyuncusu Shane Warne ile yaşadığı aşk ise bu evliliği yıktı.

İngiliz yıldızın en çok bilinen özelliklerinden biri de ayrıldığı eş ve sevgilileriyle iyi dost olması. Ki bunlardan ikisi, oğlunun babası Bing ve eski sevgilisi Warne artık hayatta değil.

Hurley ile Cyrus, birlikte olduklarını nisan ayında bu paylaşımla duyurmuştu... Onların aşkı büyük bir şaşkınlık dalgası yarattı.