×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
TV REHBERİ EKRANDA MUCİZE LEZZETLER SAĞLIK
HABERLERKelebek HaberleriMagazin Haberleri

Yeni sevgilisini öğrenen şaşkınlıktan donup kalmıştı... 60'ında evlenip yetişkin oğluna kardeş getirecek!

Güncelleme Tarihi:

#Elizabeth Hurley#Billy Ray Cyrus#Damian Hurley
Yeni sevgilisini öğrenen şaşkınlıktan donup kalmıştı... 60ında evlenip yetişkin oğluna kardeş getirecek
Oluşturulma Tarihi: Eylül 19, 2025 12:28

Bu yıl ünlüler dünyasının 'en bomba' aşkının kahramanı olarak çoktan tarihe geçtiler... Aslında aşk söz konusu olduğunda insanın gönlünün kime kayacağa hiç belli olmaz. Yine de birlikte olduklarını sosyal medyadan ilan ettikleri an bütün dünyayı bir şok dalgası sardı.

Haberin Devamı

Aradan geçen zaman içinde herkes onların sevgili olmasına alışmıştı ki bu kez yine duyanları şaşkınlığa sürükleyen başka bir haber geldi: Biri 60 diğeri 63 yaşında olan iki sevgili evlenmeyi planlıyor.

Ama bu kadar değil... Hayalleri arasında bir de bebek evlat edinmek var!

Yeni sevgilisini öğrenen şaşkınlıktan donup kalmıştı... 60ında evlenip yetişkin oğluna kardeş getirecek

DURUP DURUP ŞAŞIRTIYORLAR
Bu, duyanların ilk anda kulaklarına inanamadığı aşkın kahramanları İngiliz model ve oyuncu Elizabeth Hurley ile Amerikalı country müzisyeni Billy Ray Cyrus.

Kısa süre önce 60 yaşına giren Elizabeth Hurley ile 63 yaşındaki Billy Ray Cyrus, aşklarını bu yılın nisan ayında sosyal medyadan ilan ettiler.

Onların sevgili olduğu haberi duyanları gerçekten çok şaşırttı.

Haberin Devamı

Ama haklarında yapılan "Birbirlerine yakışmıyorlar" yorumları onların birbirlerine karşı olan duygularını azaltmadı. Hatta tam tersine aradan geçen zaman içinde daha fazla kenetlendiler.

Gözden KaçmasınYıllarca başkasının oğlu olduğu konuşulmuştu... Annesi onunla ilgili gerçeği son ana kadar kocasına bile söylememişYıllarca başkasının oğlu olduğu konuşulmuştu... Annesi onunla ilgili gerçeği son ana kadar kocasına bile söylememiş!Haberi görüntüle

Yeni sevgilisini öğrenen şaşkınlıktan donup kalmıştı... 60ında evlenip yetişkin oğluna kardeş getirecek

EVLENİP ÇOCUK EVLAT EDİNMEYİ PLANLIYORLAR
Son gelen haberlere göre ise Hurley ise Cyrus evlenmeyi bile planlıyor. Hatta geçmiş evliliklerinden dünyaya gelen çocuklarına bir de kardeş getirme hayalleri  var.

Sürpriz aşıklar bir bebek evlat edinmek istiyor ileri sürülenlere göre.

Bu arada hatırlatalım ki Hurley'nin iş insanı Steve Bing ile ilişkisinden 23 yaşında Damian adında bir oğlu var.

Cyrus ise ilk karısı Kristin Luckey'den 33 yaşında Christopher, sonraki eski eşi Tish'ten de 32 yaşında Miley, 31 yaşında Braison ve 25 yaşında Noah adında toplamda dört biyolojik çocuk sahibi.

Diğer yandan Billy Ray, Tish'in çocukları olan 38 yaşındaki Brandi ile 36 yaşındaki Trace'i de evlat edindi. Yani onun çocuk sayısı altı.

Eğer Elizabeth Hurley ile Billy Ray Cyrus hayallerini gerçekleştirip evlenirlerse bir de evlatlık alırlarsa  çocuk sayısı sekize çıkacak.

Haberin Devamı
Gözden KaçmasınHayranları bu kez ona bu kılığı yakıştıramadı... Çok aşık olduğun nişanlın sana bir şey söylemiyor muHayranları bu kez ona bu kılığı yakıştıramadı... 'Çok aşık olduğun nişanlın sana bir şey söylemiyor mu!'Haberi görüntüle

Yeni sevgilisini öğrenen şaşkınlıktan donup kalmıştı... 60ında evlenip yetişkin oğluna kardeş getirecek

SEVGİSİNİ VERECEK BİR ÇOCUĞA İHTİYACI VAR
Elbette Hurley'in 60 yaşında yeni bir çocuk dünyaya getirmesi çok zor. Ama sevgilisi Cyrus'ın eski karısının iki çocuğunu evlat edinmesi ona da ilham verdi.

Ailesi olmayan bir çocuğu alıp ona sevgi vererek büyütme fikrinin kendisini ne kadar cezbettiğini de son dönemde yakın çevresine açıkça söylüyor zaten.

Hurley ile Cyrus'a yakın kaynaklara bakılırsa çift, evlilik hakkında ciddi ciddi konuşuyor bir süredir. Bunun bir parçası olarak çocuk konusu da gündeme geliyor.

Söylenenlere bakılırsa ikisi de evlat büyütme konusunda "Benden bu kadar" demedi henüz.

Haberin Devamı

İddialara göre bu evlat edinme konusu özellikle de Hurley'e çok çekici gelmeye başladı. Bir kaynak "Liz'in oğlu Damian onun en iyi arkadaşı. Birlikte çok vakit geçiriyorlar... Ama Damian artık bir yetişkin ve kendi hayatı var. Bu yüzden Liz'in sevgisini vereceği yeni bir çocuğa ihtiyacı var" diye konuştu.

Gözden Kaçmasın80 yaşından sonra ilk kez bir ödüle aday gösterilmişti... Başkasına kaptırınca karısını da alıp törenden kaçtı80 yaşından sonra ilk kez bir ödüle aday gösterilmişti... Başkasına kaptırınca karısını da alıp törenden kaçtı!Haberi görüntüle

Yeni sevgilisini öğrenen şaşkınlıktan donup kalmıştı... 60ında evlenip yetişkin oğluna kardeş getirecek

ESKİ DEFTERLERİ KAPATIP YENİ BİR SAYFA AÇACAKLAR
Öyle ya da böyle ikisi de hayatlarında aşklar ve evlilikler yaşayan Hurley ile Cyrus, birlikte yeni bir sayfa açmak istiyor. Bunun için de doğru zamanın geldiğine inanıyorlar.

Bu arada bir hatırlatma yapalım... Elizabeth Hurley, bugüne kadar bilinen en ünlü aşkını Hugh Grant ile yaşadı. İş insanı Steve Bing'den oğlu Damian dünyaya geldi.

Haberin Devamı

Hurley, şu ana kadarki tek evliliğini Hint asıllı iş insanı Arun Nayar ile yaptı. Kriket oyuncusu Shane Warne ile yaşadığı aşk ise bu evliliği yıktı.

İngiliz yıldızın en çok bilinen özelliklerinden biri de ayrıldığı eş ve sevgilileriyle iyi dost olması. Ki bunlardan ikisi, oğlunun babası Bing ve eski sevgilisi Warne artık hayatta değil.

Gözden KaçmasınBol paraya da doydu şöhrete de... Artık hayali basit bir hayat... 29 yaşında kendini emekli edecekBol paraya da doydu şöhrete de... Artık hayali basit bir hayat... 29 yaşında kendini emekli edecek!Haberi görüntüle

Yeni sevgilisini öğrenen şaşkınlıktan donup kalmıştı... 60ında evlenip yetişkin oğluna kardeş getirecek

Hurley ile Cyrus, birlikte olduklarını nisan ayında bu paylaşımla duyurmuştu... Onların aşkı büyük bir şaşkınlık dalgası yarattı. 

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Elizabeth Hurley#Billy Ray Cyrus#Damian Hurley

BAKMADAN GEÇME!