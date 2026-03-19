Yeni moda gizli düğün… Sırrını dost sohbetinde açık etti: Siz de mi habersiz evlendiniz!

Bu gizli evlilik söylentileri de Zendaya’nın yıllardır stilistliğini yapan Law Roach’un mart ayı başındaki 2026 Oyuncu Ödülleri’nin (Actor Awards) kırmızı halı geçidinde güzel oyuncunun sevgilisi Tom Holland ile gizlice evlendiğini öne sürmesiyle başlamıştı.

Law Roach “Düğün çoktan oldu, siz kaçırdınız” deyice Zendaya ve Tom Holland’ın çoktan evlendiğine tüm hayranları ikna oldu. Hatta kısa bir süre sonra çiftin düğününde çekildiği söylenen fotoğraflar sosyal medyayı sardı.

Kısa bir süre sonra bu fotoğrafların yapay zeka ile yapıldığı ortaya çıksa da onların evlenmiş olduğuna hâlâ herkes inanıyor. Bunun sebebi de Zendaya’nnı bir süredir görkemli pırlanta nişan yüzüğüyle birlikte sarı altından bir alyansı birlikte parmağına takması…

Bu gizemli evlilik meselesi konuşulmaya devam ederken Hollywood’un bir başka ünlü çifti için de aynı iddia ortaya atıldı. Bu kez gizli evlilik dedikodularının kahramanı Robert Pattinson ve Suki Waterhouse…

Üstelik bu ünlü çiftle ilgili evlilik iddiasının ortaya çıkmasında da Zendaya’nın payı var… Peki bu nasıl oldu derseniz gelin anlatalım…

Robert Pattinson, uzun süredir birlikte olduğu kız arkadaşı Suki Waterhouse ile gizlice evlendiklerini ifşa etmiş olabilir.

Dün Zendaya ile birlikte rol aldığı "The Drama" filminin Los Angeles galasında kırmızı halıda yürürken, her iki yıldıza da Extra ile yaptıkları bir röportajda bugüne kadar sakladıkları en büyük sırrın ne olduğu soruldu.

Tom Holland ile gizli evliliğiyle manşetlere çıkan Zendaya "aklıma gelen hiçbir şey yok" diyerek şaka yaptı.

Sıra Robert Pattinson'a geldiğinde ise yakışıklı aktör Zendaya'ya doğrudan bakarak, "Seninkiyle aynı" dedi. Ardından iki oyuncu da muzipçe güldü ve daha fazla ayrıntı vermeyi reddetti.

Yani Robert Pattinson da tıpkı Zendaya gibi sevgilisi Suki Waterhouse ile gizlice evlendiğini ima etmiş oldu.

Robert Pattinson ve Suki Waterhouse 2018'den beri birlikte ve Mart 2024'te ilk çocuklarını kucaklarına aldılar.

Suki Waterhouse Aralık 2023'te, hamile olduğunu açıkladıktan bir ay sonra Londra'da yürüyüş yaparken parmağında bir elmas yüzükle ortaya çıkınca nişan dedikoduları alevlendi.

Bu fotoğraflar yayınlandıktan birkaç gün sonra çifte yakın bir kişi nişanlandıklarını doğruladı.

Robert Pattinson ve Suki Waterhouse’ın ilişkisi için çifte yakın kaynaklar "Nişanlandılar. İkisi de evlenmek istiyor. Bu onlar için önemli” yorumları yapılıyordu.

Kızları doğduktan sonra evlenmek konusunda daha da kararlı oldukları söylenen ikili ilişkilerinin başından itibaren aşkları konusunda oldukça ketum davranıyorlar ve basına görüntü vermemek ya da röportajlarında ilişkilerinden bahsetmemek konusunda hep çok sert bir tutum sergiliyorlar.