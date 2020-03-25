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Haber Giriş: 25.03.2020 - 07:48,Son Güncelleme:/

Yeni konuk Nükhet Duru

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Yeni konuk Nükhet Duru
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TÜRKİYE’nin koronavirüs (CovId-19) salgınını önleme mücadelesine katkıda bulunmak amacıyla Demirören Medya’nın başlattığı“#EvdeKal #MüzikleKal” projesine sanat dünyasından destek büyüyor.

 Evde olmanın önemini milyonlarla paylaşmak amacıyla başlayan projenin Ferhat Göçer’den sonraki yeni konuğu Nükhet Duru olacak. Sanatçı, bu akşam saat 21.05’te sosyal medya hesabından yapacağı canlı yayınla hem birkaç şarkısını seslendirecek hem de hayranlarıyla sohbet edecek.

Ünlü sanatçı, ev ortamında gerçekleşecek bu canlı yayını Instagram hesabı üzerinden (@durunukhet) sevenleriyle paylaşacak.

Bir sonraki konserin kimin olacağı ise Nükhet Duru’nun verdiği mini konser sonrası belli olacak. Ünlü müzisyen bir sonraki konser için sanatçı arkadaşlarını da desteğe davet edecek.

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