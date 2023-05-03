Yeni koleksiyona şık tanıtım

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Şebnem Çapa, markasının ilkbahar-yaz koleksiyonunu moda tutkunu ünlü isimlerin katıldığı bir davet ile tanıttı.

Chez-Bo’nun yeni sezon tanıtım davetinde özel koleksiyonlar Çukurcuma’daki butiğinde görücüye çıkardı. Şebnem Hanım’ın tasarladığı koleksiyon cemiyetin modasever isimlerinden tam not aldı.

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İpek kumaşların kullanıldığı koleksiyonda oluşan tasarımlara Şebnem Çapa ; Holi, Lunar, Coachella, Divali ve Venezia gibi dünyaca ünlü festivallerin isimlerini verdi.

Şirin Yalçın

Davetliler yeni koleksiyonu yakından incelerken beğendikleri modelleri satın almayı da ihmal etmedi. 60 parçadan oluşan koleksiyon davetliler tarafından çok beğenildi.

Alaçatı’ya renk katıyor

Ege ve Akdeniz’in doğasından ve zengin lezzetlerinden ilham alarak oluşturduğu menüsüyle bilinen Amavi’de yeni sezon başladı.

Genç işletmeci Çağrı Dönüş’ün başında bulunduğu mekân, bayram boyunca Alaçatı’ya renk katmaya devam etti. Zeytin ağaçlarının arasında, menüsüyle, kokteylleriyle ve atmosferiyle bütünsel bir deneyim sunan Amavi’de yaz sezon boyunca Umut Yıldırım set başında olacak. Bu arada mekânın kış sezonunda İstanbul’da olacağının da müjdesini vereyim.

Sıra Bodrum’da

SRN Grup Turizm Kurucu Ortağı Emre Saklıca, Alaçatı’daki ilk otelini Leo Serenes markasıyla hizmete açtı.

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Grubun ikinci konsept oteli, yine Alaçatı’da gelecek yaz açılacak. Geçtiğimiz günlerde Emre Saklıca ile sohbet ettim; başarılı turizmci üçüncü otel olarak Bodrum’u seçtiğini anlattı. Saklıca, Leo Serenes markasını Bodrum’da dalgalandırmayı planlıyor.