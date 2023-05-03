Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2023 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
TV REHBERİ EKRANDA MUCİZE LEZZETLER
Hürriyet Arama
HABERLERKelebek HaberleriMagazin Haberleri

Yeni koleksiyona şık tanıtım

Güncelleme Tarihi:

#Şebnem Çapa#Ceylan Çapa#Zeynep Üstünel
Yeni koleksiyona şık tanıtım
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 03, 2023 07:50

Şebnem Çapa, Chez-Bo markasının yeni sezon koleksiyon tanıtımını Çukurcuma’da bulunan butiğinde gerçekleştirdi.

Haberin Devamı

Şebnem Çapa, markasının ilkbahar-yaz koleksiyonunu moda tutkunu ünlü isimlerin katıldığı bir davet ile tanıttı.

Yeni koleksiyona şık tanıtım

Şebnem Çapa - Ceylan Çapa

Chez-Bo’nun yeni sezon tanıtım davetinde özel koleksiyonlar Çukurcuma’daki butiğinde görücüye çıkardı. Şebnem Hanım’ın tasarladığı koleksiyon cemiyetin modasever isimlerinden tam not aldı.

Yeni koleksiyona şık tanıtım

Zeynep Üstünel

İpek kumaşların kullanıldığı koleksiyonda oluşan tasarımlara Şebnem Çapa; Holi, Lunar, Coachella, Divali ve Venezia gibi dünyaca ünlü festivallerin isimlerini verdi.

Haberin Devamı

Yeni koleksiyona şık tanıtım

Şirin Yalçın

Davetliler yeni koleksiyonu yakından incelerken beğendikleri modelleri satın almayı da ihmal etmedi. 60 parçadan oluşan koleksiyon davetliler tarafından çok beğenildi.

Yeni koleksiyona şık tanıtım

Alaçatı’ya renk katıyor

Ege ve Akdeniz’in doğasından ve zengin lezzetlerinden ilham alarak oluşturduğu menüsüyle bilinen Amavi’de yeni sezon başladı.

Yeni koleksiyona şık tanıtım

Genç işletmeci Çağrı Dönüş’ün başında bulunduğu mekân, bayram boyunca Alaçatı’ya renk katmaya devam etti. Zeytin ağaçlarının arasında, menüsüyle, kokteylleriyle ve atmosferiyle bütünsel bir deneyim sunan Amavi’de yaz sezon boyunca Umut Yıldırım set başında olacak. Bu arada mekânın kış sezonunda İstanbul’da olacağının da müjdesini vereyim.

Sıra Bodrum’da

SRN Grup Turizm Kurucu Ortağı Emre Saklıca, Alaçatı’daki ilk otelini Leo Serenes markasıyla hizmete açtı.

Haberin Devamı

Yeni koleksiyona şık tanıtım

Grubun ikinci konsept oteli, yine Alaçatı’da gelecek yaz açılacak. Geçtiğimiz günlerde Emre Saklıca ile sohbet ettim; başarılı turizmci üçüncü otel olarak Bodrum’u seçtiğini anlattı. Saklıca, Leo Serenes markasını Bodrum’da dalgalandırmayı planlıyor.

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Şebnem Çapa#Ceylan Çapa#Zeynep Üstünel

BAKMADAN GEÇME!

Kuledeki Prenslerin gizemi 540 yılın ardından yeniden gündemde... İngilterenin gördüğü en acımasız aile içi çatışmalardan biri

'Kuledeki Prensler'in gizemi 540 yılın ardından yeniden gündemde... 'İngiltere'nin gördüğü en acımasız aile içi çatışmalardan biri'

#Kral Charles
BİR SORUDAN FAZLASI | Neden bir türlü affedemiyorum

BİR SORUDAN FAZLASI | Neden bir türlü affedemiyorum?

#Sağlık
Milyoner Playboy yıldızının sır dolu ölümü... 15 yıl önce işlenen cinayeti kanlı bir havlu mu çözecek

Milyoner Playboy yıldızının sır dolu ölümü... 15 yıl önce işlenen cinayeti kanlı bir havlu mu çözecek?

#ABD