Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
TV REHBERİEKRANDAMUCİZE LEZZETLER
Hürriyet Arama
HABERLERKelebek HaberleriMagazin Haberleri

Yeni imajı için Türkiye’yi seçti... İstanbul'da saç ektirdi

#Zinédine Zidane#Futbolcu#İstanbul
Yeni imajı için Türkiye’yi seçti... İstanbulda saç ektirdi
Mehmet Üstündağ

Fransız futbolunun efsane isimlerinden Zinédine Zidane, saç ektirmek için Türkiye’ye geldi! Geçtiğimiz ay 50 yaşına giren yıldız, gizli geldiği İstanbul’da iki hafta kalarak saç ekimi yaptırdı.

Haberin Devamı

Dünyanın en büyük futbol yıldızı da olsan, Bruce Willis gibi kel erkeklerin ikonu da olsan orta yaş krizi yaşıyorsun demek ki...
Juventus, Bordeaux, Real Madrid gibi takımlarda top koşturan, aktif futbol kariyerini bitirdikten sonra Real Madrid’de hocalık yapan Zinédine Zidane, ikonik kelliğine bir son vermek için Türkiye’yi seçti!

Yeni imajı için Türkiye’yi seçti... İstanbulda saç ektirdi

Geçen ay 50 yaşına giren ünlü yıldız, gizlice İstanbul’a gelerek operasyon geçirdi.
Sağlık turizminde ve özellikle saç ekimi konusunda dünyanın sayılı ülkelerinden biri olan Türkiye’nin methini duyan Zidane, haberin duyulmasını istemediği için bütün rezervasyonlarını menajeri adına yaptırmış.
İki hafta boyunca Zorlu Center’daki Raffles Hotel’de kalan yıldız, saç ekim operasyonunun ardından nekahet dönemini de burada geçirdikten sonra yine gizlice Fransa’ya dönmüş. Haberi ilk duyduğumda inanmamıştım açıkçası, ama araştırınca gerçek olduğunu öğrendim.
Ben de merakla sonucu bekliyorum.
Bakalım ‘saç’, yıldız futbolcuya yakışacak mı?
Yeni imajı için Türkiye’yi seçti... İstanbulda saç ektirdi


Haberin Devamı

Fransa yolcusu
Güzel oyuncu Begüm Kütük Yaşaroğlu, eşi Erdil Yaşaroğlu’nun ilk kez rol aldığı sinema filminin Cannes’daki galasında yabancı yapımcıların ilgi odağı oldu.

Yeni imajı için Türkiye’yi seçti... İstanbulda saç ektirdi

Güzelliği ve düzgün fiziği kadar, kusursuz Fransızcasıyla da hayranlık uyandıran Kütük, Hollywood starlarını gölgede bırakmış. Cannes’da Fransız yapımcılardan teklif olan güzel oyuncu, şu sıralar kendisine teklif edilen bir projeyi değerlendiriyor. Projeyi kabul ederse çekimler için yakında Fransa’ya gidecek olan Begüm Kütük Yaşaroğlu’nu tebrik ediyor ve başarılar diliyorum.

Arkadaşı için model oldu

Cemiyetin ünlü ismi çağdaş sanatçı Lara Kamhi, yakın arkadaşı Zeynep Solakoğlu için modellik yaptı. Solakoğlu’nun kurduğu ‘ZiggyHuri’ isimli ekolojik giyim markası için stüdyoya giren Kamhi, modellere taş çıkarttı.

Yeni imajı için Türkiye’yi seçti... İstanbulda saç ektirdi


Lara Kamhi ile birlikte yine cemiyetten Eda Mutuşoğlu da objektif karşısına geçerek markanın renkli modellerini tanıttı.
Yeni imajı için Türkiye’yi seçti... İstanbulda saç ektirdi


Haberin Devamı

İstanbul’a ziyaret
Castrol Dünya Başkanı Michelle Jou, üst düzey yöneticileriyle birlikte Türkiye’yi yakından tanımak için İstanbul’a geldi.

Yeni imajı için Türkiye’yi seçti... İstanbulda saç ektirdi

Üç gün kaldığı İstanbul’da odaklandıkları her segmentten müşterileriyle tanışmak isteyen Jou, Maslak’ta Barış Yalmancı’nın sahibi olduğu Mekanik Garage Süpersport’u da ziyaret etti. Ziyaret sırasında Barış Yalmancı’nın kendisine verdiği hediyelere teşekkür eden Jou, en kısa sürede bir ziyarette daha bulunacağını belirtti.

 

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Zinédine Zidane#Futbolcu#İstanbul

BAKMADAN GEÇME!

Ezber bozan bir araştırma Kadınlar sabah, erkekler akşam spor yapmalı...

Ezber bozan bir araştırma! Kadınlar sabah, erkekler akşam spor yapmalı...

#Sağlık
45 yıl önce dünyayı ayağa kaldırmıştı Uzaydan gelen 73 saniyelik sesin sırrı ne Hikâyeyi baştan sona değiştirecek

45 yıl önce dünyayı ayağa kaldırmıştı! Uzaydan gelen 73 saniyelik sesin sırrı ne? 'Hikâyeyi baştan sona değiştirecek'

#Wow! Sinyali
‘Bütün arkadaşlarıma vasiyet videoları çekip gönderdim’

‘Bütün arkadaşlarıma vasiyet videoları çekip gönderdim’

#Seren Serengil

BAKMADAN GEÇME!

Ezber bozan bir araştırma Kadınlar sabah, erkekler akşam spor yapmalı...

Ezber bozan bir araştırma! Kadınlar sabah, erkekler akşam spor yapmalı...

#Sağlık
45 yıl önce dünyayı ayağa kaldırmıştı Uzaydan gelen 73 saniyelik sesin sırrı ne Hikâyeyi baştan sona değiştirecek

45 yıl önce dünyayı ayağa kaldırmıştı! Uzaydan gelen 73 saniyelik sesin sırrı ne? 'Hikâyeyi baştan sona değiştirecek'

#Wow! Sinyali
‘Bütün arkadaşlarıma vasiyet videoları çekip gönderdim’

‘Bütün arkadaşlarıma vasiyet videoları çekip gönderdim’

#Seren Serengil