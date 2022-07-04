Yeni imajı için Türkiye’yi seçti... İstanbul'da saç ektirdi

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Dünyanın en büyük futbol yıldızı da olsan, Bruce Willis gibi kel erkeklerin ikonu da olsan orta yaş krizi yaşıyorsun demek ki...

Juventus, Bordeaux, Real Madrid gibi takımlarda top koşturan, aktif futbol kariyerini bitirdikten sonra Real Madrid’de hocalık yapan Zinédine Zidane, ikonik kelliğine bir son vermek için Türkiye’yi seçti!



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Geçen ay 50 yaşına giren ünlü yıldız, gizlice İstanbul ’a gelerek operasyon geçirdi.Sağlık turizminde ve özellikle saç ekimi konusunda dünyanın sayılı ülkelerinden biri olan Türkiye’nin methini duyan Zidane, haberin duyulmasını istemediği için bütün rezervasyonlarını menajeri adına yaptırmış.İki hafta boyunca Zorlu Center’daki Raffles Hotel’de kalan yıldız, saç ekim operasyonunun ardından nekahet dönemini de burada geçirdikten sonra yine gizlice Fransa’ya dönmüş. Haberi ilk duyduğumda inanmamıştım açıkçası, ama araştırınca gerçek olduğunu öğrendim.Ben de merakla sonucu bekliyorum.Bakalım ‘saç’, yıldız futbolcuya yakışacak mı?

Fransa yolcusu

Güzel oyuncu Begüm Kütük Yaşaroğlu, eşi Erdil Yaşaroğlu’nun ilk kez rol aldığı sinema filminin Cannes’daki galasında yabancı yapımcıların ilgi odağı oldu.



Güzelliği ve düzgün fiziği kadar, kusursuz Fransızcasıyla da hayranlık uyandıran Kütük, Hollywood starlarını gölgede bırakmış. Cannes’da Fransız yapımcılardan teklif olan güzel oyuncu, şu sıralar kendisine teklif edilen bir projeyi değerlendiriyor. Projeyi kabul ederse çekimler için yakında Fransa’ya gidecek olan Begüm Kütük Yaşaroğlu’nu tebrik ediyor ve başarılar diliyorum.

Arkadaşı için model oldu

Cemiyetin ünlü ismi çağdaş sanatçı Lara Kamhi, yakın arkadaşı Zeynep Solakoğlu için modellik yaptı. Solakoğlu’nun kurduğu ‘ZiggyHuri’ isimli ekolojik giyim markası için stüdyoya giren Kamhi, modellere taş çıkarttı.



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Lara Kamhi ile birlikte yine cemiyetten Eda Mutuşoğlu da objektif karşısına geçerek markanın renkli modellerini tanıttı.

İstanbul’a ziyaret

Castrol Dünya Başkanı Michelle Jou, üst düzey yöneticileriyle birlikte Türkiye’yi yakından tanımak için İstanbul’a geldi.



Üç gün kaldığı İstanbul’da odaklandıkları her segmentten müşterileriyle tanışmak isteyen Jou, Maslak’ta Barış Yalmancı’nın sahibi olduğu Mekanik Garage Süpersport’u da ziyaret etti. Ziyaret sırasında Barış Yalmancı’nın kendisine verdiği hediyelere teşekkür eden Jou, en kısa sürede bir ziyarette daha bulunacağını belirtti.