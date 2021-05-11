MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerKelebek Haberleri Magazin HaberleriYeni ev arıyorlar
GeriMagazin Yeni ev arıyorlar
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Magazin
Haber Giriş: 11.05.2021 - 21:01 | Son Güncelleme:

Yeni ev arıyorlar

Fuat Çağdaş
Fuat Çağdaş
fcagdas@hurriyet.com.tr
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Fuat Çağdaş
Fuat Çağdaş
fcagdas@hurriyet.com.tr
Yeni ev arıyorlar

Kenan Doğulu-Beren Saat çifti, Avrupa Yakası’na geçmek için düğmeye bastı!

Yıllardır Acarkent’te oturan çiftin Zekeriyaköy’de ev baktığı ortaya çıktı. Önceki gün, bu semtte oturan yakın arkadaşı Belçim Bilgin ile Zekeriyaköy’de bir eve bakarken görülen Beren Saat’in yanında eşi Kenan Doğulu yoktu. 2014 yılında Los Angeles’ta nikah masasına oturan çift, bir ara ayrılma noktasına gelmiş, ancak sonrasında evliliklerine devam etme kararı almıştı.

Şimdilerde oldukça mutlu görünen çiftin tamamen mi Avrupa Yakası’na taşınacağı, yoksa her iki yakada iki ayrı evde mi oturacağı henüz gizemini koruyor.

Bitcoin ve Ethereum ne kadar?

Bitcoin ve Ethereum ne kadar?

False
Fuat Çağdaş
Fuat Çağdaş
fcagdas@hurriyet.com.tr
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi