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Yeni estetikler yolda

Güncelleme Tarihi:

#Ceylan#Bülent Ersoy#Murat Yıldırım
Yeni estetikler yolda
Oluşturulma Tarihi: Haziran 25, 2023 07:00

Magazin dünyasından son dedikoduları Kelebek muhabiri İsmail Bayrak yazdı...

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- Ceylan yeni imajı için kesenin ağzını açtı. Göz çevresi operasyonu, gıdı aldırma, botoks gibi bir dizi uygulamanın ardından “Cane” adlı single’ı için objektif karşısına geçen türkücüye ‘Madonna’ benzetmesi yapıldı. Bu görüntü için 150 bin lira harcayan Ceylan’ın yakında başka estetikler yaptırmak amacıyla yeniden doktorunun kapısını çalacağını duydum.

20 bin dolarlık bebek düğünü
-Oyuncu Murat Yıldırım ve Faslı eşi Iman Elbani, geçen yıl dünyaya gelen kızları Miray için Fas’ta geleneklere uygun bir düğün eğlencesi düzenledi.

Yeni estetikler yolda


-Yıldırım düğün için İstanbul’daki yakınlarını Fas’a götürdü. Misafirlerinin masraflarını da karşılayan oyuncuya bu eğlence, 20 bin dolara (yaklaşık 500 bin lira) mâl oldu.

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777’nin peşinde
- Bülent Ersoy, 3.5 milyon liraya aldığı ve içini 2 milyon liraya modifiye ettirdiği yüksek tavanlı Vito aracına sonu ‘777’ olan özel bir plaka taktırmak istiyormuş.

Yeni estetikler yolda

- Şans getirdiğine inanılan ‘777’ rakamını plakasında taşımak isteyen Ersoy’un bu uğurda 1 milyon lira gibi yüksek bir meblağı gözden çıkardığı konuşuluyor.

 

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#Ceylan#Bülent Ersoy#Murat Yıldırım

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