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Haber Giriş: 17.06.2020 - 10:14,Son Güncelleme:

Yeni bir aşk mı?

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Yeni bir aşk mı?
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DOĞU Demirkol’la 5 aylık ilişkisini bitiren Farah Zeynep Abdullah’ın adı bu kez Emrah Karaduman’la anılıyor.

 Ünlü oyuncu, Aleyna Tilki’nin eski sevgilisi olan aranjörle yakınlaştı. Karaduman’la geçen hafta çekilen bir karesini kalp emojisi koyarak sosyal medyasında paylaşarak dedikoduları alevlendiren Abdullah bu kez de aranjörün evinde çektiği videoyu Instagram hesabına yükledi. Oyuncunun bu paylaşımları ‘aşk iddialarını kabul ediyor’ diye yorumlandı.

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