Yıllar önce biri sorsa 'O bizim aile dostumuz' derdi... Yeni aşkıyla Japonya’ya tatile gitti

#Kim Kardashian#Lewis Hamilton#Tokyo
Yıllar önce biri sorsa O bizim aile dostumuz derdi... Yeni aşkıyla Japonya’ya tatile gitti
Oluşturulma Tarihi: Mart 24, 2026 07:17

Yıllar yılı neredeyse bütün özel hayatını gözler önünde yaşayan, her giydiği, her söylediği olay olan ünlü yıldız en sonunda kalbini yeni bir aşka açtı.

Üstelik yeni aşkı da en az kendisi kadar ünlü bir yıldız…

Kim Kardashian kocası Kanye West’ten boşandıktan sonra kısa bir süre ünlü oyuncu Pete Davidson’la aşk yaşamış sonra da hayatına kimseyi sokmamıştı.

Yıllar önce biri sorsa O bizim aile dostumuz derdi... Yeni aşkıyla Japonya’ya tatile gitti

Yaptığı açıklamalarda hep artık kendini tamamen işine ve çocuklarına verdiğini söylüyor, aşktan da artık biraz çekindiğini ve kaçtığını inkar etmiyordu.

Kim Kardashian, en sonunda gönlünü yıllardır tanıdığı hatta evli olduğu dönemde de aile dostu olan ünlü Formula 1 pilotu Lewis Hamilton’a kaptırdı.

Yıllar önce biri sorsa O bizim aile dostumuz derdi... Yeni aşkıyla Japonya’ya tatile gitti

Bir süredir birlikte olan ve ilişkileri büyük ses getiren çiçeği burnunda aşıklar geçtiğimiz gün Japonya’nın başkenti Tokyo’da görüntülendi.

Paparazzilerden kaçmak için büyük çaba harcayan ikiliyi yakalayanlar ise bu kez fotoğrafçılar değil kendi hayranları oldu.

Yıllar önce biri sorsa O bizim aile dostumuz derdi... Yeni aşkıyla Japonya’ya tatile gitti

Tokyo sokaklarında kol kola dolaşan Kim Kardashian ve Lewis Hamilton fotoğraflarını çeken hayranlarından kaçmadılar hatta Kim Kardashian görüntüleri çekilirken onlara el bile salladı.

41 yaşındaki Hamilton ve 45 yaşındaki Kim Kardashian’ın gizlice bir ilişkiye başladıkları şubat ayında İngiltere'ye romantik bir geziye çıkmalarının ardından ortaya çıkmıştı.

Yıllar önce biri sorsa O bizim aile dostumuz derdi... Yeni aşkıyla Japonya’ya tatile gitti

Cotswolds bölgesindeki lüks Estelle Manor otele kapanan aşıklar özel geziler, masajlar ve özel akşam yemekleriyle dolu bir kaçamak yaptılar. Kısa bir süre sonra Paris'e gittiler ve özel jetten indikten sonra bir otele giriş yaparken fotoğraflandılar.

Tüm bu gizli kapaklı kaçamaklardan sonra 8 Şubat 2026'da Super Bowl gecesini tribünde birlikte takip ederlerken görüntülenip ilişkilerini kamuoyuna ilan etmiş oldular.

Yıllar önce biri sorsa O bizim aile dostumuz derdi... Yeni aşkıyla Japonya’ya tatile gitti

O zamandan beri Lewis Hamilton ünlü sevgilisiyle ilgili paylaşımlara onu öven yorumlar yapmaktan kaçınmadı. Çifti tanıyan kaynaklar basına çok mutlu olduklarını ve “sonuna kadar birlikte” olmak istediklerini söyledi.

Yıllar önce biri sorsa O bizim aile dostumuz derdi... Yeni aşkıyla Japonya’ya tatile gitti

Lewis Hamilton ve Kim Kardashian aslında yıllardır arkadaştı… Birlikte ilk fotoğraflarından biri 2014'te GQ Yılın Erkekleri Ödülleri'nde çekilmişti. O fotoğraflar çekilirken Lew Hamilton’ın yanında uzun yıllar birlikte olduğu sevgilisi Nicole Scherzinger vardı. Kim Kardashian’ın yanında da o zamanlar evli olduğu Kanye West duruyordu…

Hatta o dönemlerde bu iki çift bir araya geliyor, Kanye West evlerindeki davetlere bile katılan Lewis Hamilton'dan "aile dostumuz" diye bahsediyordu...

Yıllar önce biri sorsa O bizim aile dostumuz derdi... Yeni aşkıyla Japonya’ya tatile gitti

Lewis Hamilton ünlü şarkıcıyla 2007'den 2015'e kadar birlikte olmuş, Kim Kardashian da Kanye West ile 2014'te evlenip 2022'de ayrılmıştı.

#Kim Kardashian#Lewis Hamilton#Tokyo

