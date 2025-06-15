Yeni aşkı onu gençleştirdi diyorlardı… Gençlik operasyonu orta yaş krizine dönüştü… Sana ne oldu böyle!

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Bunu en çok da unutulmayan ilk aşkı, nişanlanıp nikah masasından döndüğü sevgilisiyle yaptığı söylenirdi.

1995 yılında "Se7en" filminin setinde tanışıp 1996’da nişanlanan ancak bir yıl sonra nişanı atıp ayrılan Hollywood’un efsane çiftin Brad Pitt ve Gwyneth Paltrow adeta ikiz gibi giyinir, saçları başları bile birbirine çok benzediği için sık sık magazin sayfalarına konuk olurlardı.

Aradan 30 yıl geçti, Brad Pitt bu ayrılığın üzerine iki evlilik daha yaptı. 2000’de evlenip 2005’te boşandığı ilk eşi Jennifer Aniston’la birlikte daha klasik, daha sonra hayatına giren, birlikte 6 çocuk büyüttüğü ve yıllarca boşanmak için uğraşıp en sonunda yollarını 8 yılda tamamen ayırabildiği ikinci karısı Angelina Jolie’yle birlikte onun tarzına uygun bir tarz belirledi.

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61 yaşına basan Brad Pitt için yeni ve bu kez kökten bir tarz değişikliği daha bu kez de son aşkı, yarı yaşındaki sevgilisi Ines de Ramon’la geldi.

“Esmer güzeli” olarak anılan Ines de Ramon hayatına girdiğinden beri yaşı ilerlese de görüntüsü giderek gençleşmeye başlayan Brad Pitt son zamanlarda sergilediği görüntüyle ve yaptığı ilginç giyim tercihleriyle bir kez daha manşetlerde kendine yer bulmaya başladı.

Geçtiğimiz gün yeni filmi F1’in tanıtım etkinliği için Meksika’ya giden Brad Pitt asker tıraşı yeni saçları ve leylak rengi takım elbisesiyle beğeni toplamıştı. Filmin çekimleri ve tanıtım koşuşturmacası bittikten sonra Los Angeles’a dönen Brad Pitt çok özlediği sevgilisi Ines de Ramon’la hasret gideriyor.

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İki sevgili son birkaç gecedir üst üste çıktıkları romantik randevulardan dönerken gazetecilere yakalanıyor. Ve anlaşılan Brad Pitt genç sevgilisiyle birlikte başladığı “gençleşme” harekatını tamamlamış ve bambaşka bir hale bürünmüş durumda.

Geçtiğimiz akşam düğmelerini iliklemeyip önünü epeyce açık bıraktığı parıl parıl parlayan mavi saten gömleğiyle gecelere akan Brad Pitt bu kez de yine Ines de Ramon’un elini sıkı sıkı tutarak birlikte gittikleri restorandan çıkarken görüntülendi.

Gençleşme operasyonunu sürdüren usta oyuncu yine mavi rengi seçmiş, bu kez de kombinini parlak kadifeden bir ceketle tamamlamıştı.

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Göz alıcı bu ceketin altına oldukça bol hatta çuval gibi denebilecek bir kot pantolon giyen Brad Pitt beyazlara bürünmüş Ines de Ramon’la çok mutlu görünüyor yine kameralara gülümsüyordu.

Brad Pitt bu randevu gecesinin gündüzünde de ünlü talk şovcu Jimmy Fallon’la birlikte katıldığı çekimlerde görüntülenmişti.

Jimmy Fallon’un programına katılacak olan Pitt ünlü sunucuyla birlikte programda yayınlanacak bir skeç çekti.

Manhattan’da yapılan çekimlerde de rengarenk giyinen Brad Pitt bu çekimlere de batik bir pantolon ve üstle katılıp bu renkli haliyle görenlerin gözünü kamaştırdı…