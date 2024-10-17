Yeni aşkı için deli oluyor... Eski sevgilisini de çoktan affetti

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Yakın çevrelerinin söylediğine göre Hadid ile Cooper arasındaki "sıcaklık" giderek yükseliyor. Birbirlerinin eski ilişkilerinden dünyaya gelen kızlarını tanıştırıp hep beraber tatile bile çıktılar.

Bradley Cooper, Gigi Hadid'den önce bir başka ünlü model Irina Shayk ile birlikteydi. Nişanlanan ikili evlenmeden yollarını ayırdı.

Ama Shayk ile Cooper'ın araları gayet iyi. Kavgalı ayrılmayan ikili, kızları Lea'yı da yanlarına alıp birlikte zaman geçiriyorlar.

Gigi Hadid cephesinde ise işler biraz daha karışık... O, kızı Khai'nin babası Zayn Malik'ten gayet olaylı bir şekilde ayrıldı.

Hatta o dönemde Malik'in Gigi Hadid'in annesi Yolanda'yı tartakladığı, bu yüzden gözaltına alındığı bile konuşuldu.

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Bütün bunlar oldu, bitti... Köprülerin altından çok sular aktı... Zayn Malik kendi yoluna gitti, Gigi Hadid de Bradley Cooper ile yeni bir aşka yelken açtı.

Son dönemde konuşulanlara göre olaylı bir şekilde ayrılan eski sevgililer Gigi Hadid ile Zayn Malik de aralarındaki buzları da eritip iyi dost olma yolunda emin adımlar attı.

Life& Style dergisine konuşan bir kaynak, eski aşıklar Gigi ve Zayn hakkında "Korkunç bir ayrılık yaşadılar... Ama kızları Khai'nin hatırına aralarındaki sorunları halletmek için büyük çaba harcadılar. Şu anda gerçekten iyiler" diye konuştu.

Bu kaynağın söylediğine göre ayrıldıkları dönemde ruh durumu da çok iyi olmayan Zayn Malik, aradan geçen zamanda kendini düzeltti ve şu anda gayet iyi bir noktada. Bu da öncelikle Gigi Hadid için büyük bir rahatlama.

Dergiye eski çiftin son durumunu anlatan kaynak Gigi Hadid'in kalbinde kızının babası için her zaman ayrı bir yer olduğunu hatırlatarak "Gigi eski sevgilisi Zayn'ı tam olarak bağışladı. Zayn'ın durumunu düzeltmek için harcadığı çabadan dolayı çok memnun. Ayrıca Zayn Malik'in kızları Khai'ye ne kadar iyi bir baba olduğunu görüyor. Bu durum da onun için ayrı bir iyimserlik kaynağı" diye konuştu.

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Ama yine konuşulanlara göre bütün bunlar Gigi Hadid'in yeniden Zayn Malik'e dönebileceği anlamına gelmiyor. Çünkü Hadid, şu anda birlikte olduğu Bradley Cooper için kelimenin tam anlamıyla "deliriyor.."

Öte yandan Hadid ile Cooper arasındaki ilişkinin giderek ciddileştiği de konuşulanlar arasında.

Gigi Hadid ile eski sevgilisi Zayn Malik, son olarak kızları Khai'nin dördüncü doğum gününde bir araya geldiler. Onun hatırına da olsa bir aile olarak bu mutlu günü kutladılar.