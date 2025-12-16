×
Yeni aşkı için deli gibi para harcıyor… Sevenleri korkuyla izliyor… ‘Bir gün banka hesabını bomboş bulacak!’

Oluşturulma Tarihi: Aralık 16, 2025 14:58

Hayranları Jennifer Aniston, yıllardır boş kalan kalbini doldurdu ve yüzünü güldüren yeni bir aşk buldu diye oldukça mutlu. Ancak yakınları ünlü yıldızın kendini bu yeni aşka biraz fazla kaptırmış olabileceğinden korkuyor…

Ünlü oyuncu yeni sevgilisi Jim Curtis için kesenini ağzını öyle bir açtı ki onun saç ve yüz/vücut bakım masraflarını bile sessiz sedasız, kimselere duyurmadan karşılamaya başladı.

Kasım ayında Instagram'da, Jim Curtis'e doğum günü kutlaması yaptıktan sonra ilişkilerini kamuoyuna açıklayan Jennifer Aniston, içeriden gelen bilgilere göre, onun gardırobuna, cilt bakımına ve kişisel bakımına giderek artan miktarda para harcıyor.

Zamanlarını Los Angeles ve New York arasında geçiren Aniston ve Curtis çifti bir yandan da birlikte geçirecekleri ilk Noel ve yılbaşı tatili için heyecanla hazırlık yapıyorlar.

Jennifer Aniston’ın bu konuda da hiçbir masraftan kaçınmadığı ve sevgilisiyle çıkacakları tatilleri planlayarak bunlara da çok miktarda masraf yaptığı iddia edildi.

Ünlü çift hakkındaki dedikodulara göre Jim Curtis sevgilisinin kendine sağladığı bu ayrıcalıklara biraz fazla fazla yaslanıyor, bu hali de onun bir servet avcısı olabileceği endişelerine yol açıyor.

Yakınları Jennifer Aniston için "Jennifer'ın Jim'in tüm masrafını karşılaması, ona yakın insanları rahatsız ediyor. Her şeyi karşılamasından ve Jim'in bu durumdan biraz fazla rahatlamış olmasından korkuyorlar." diyor.

Dostlarının Jennifer Aniston’ı çok önemsedikleri ve onun kullanılmasını istemediklerini söylüyor ve bir anda kendini banka hesabı boşalmış bulmasından korkuyorlar.

Aniston ve hipnozla terapi yapan bir ilişki koçu olan Jim Curtis, ilişkilerini kasım ayına kadar gizli tuttular ancak sık sık birlikte görüntülendiler.

Jennifer Aniston ayrıca kasım ayında Elle ile yaptığı bir röportajda Curtis'i "çok nazik" ve "çok özel" biri olarak anlattı ve bol bol övdü.

Bir süredir ilişki koçluğu ve terapistlik yapan, birçok kitap yazan ve hastalarına hipnoz uygulayan 50 yaşındaki Jim Curtis’le birlikte olan Jennifer Aniston etrafındakilerin söylediğine göre çok mutlu.

Jennifer Aniston 2000’de Brad Pitt’le evlenmiş, bu evlilik Brad Pitt’in gönlünü Angelina Jolie’ye kaptırmasıyla 2005’te bitmişti. Kırık kalbini tamir etmesi epey süren Aniston 2015’te de bir başka ünlü oyuncu Justin Theroux ile evlendi ama bu evlilik de sadece 3 sene sürdü.

56 yaşındaki yıldız oyuncunun biten evliliklerinin ardından boş tuttuğu kalbinde yıllar sonra ilk kez bir aşk yeşerdi. Bunun heyecanına ve mutluluğuna fazlaca kapılan Jennifer Aniston’ın sevgilisiyle bir an önce evlenmek istediği de iddialar arasında…

