Yeni aşka yumuşak bir geçiş yapmıştı... Belli ki ateş bacayı çoktan sarmış... Tel örgü aşıkları

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Bunun yeni örneklerinden birini de müzik ve TV dünyasının eski bir çifti sergiledi. Bir zamanlar birbirleri için çılgın bir aşka düşen hatta evlenip iki tane de çocuk sahibi olan iki genç, aniden birbirlerinden uzaklaştı. Fazla uzatmadan da boşandılar zaten.

Birçok kişi onların biraz da yalnızlığın keyfini çıkarıp kafa dinlemek isteyeceğini düşünürken tam tersi oldu.

Önce eski çiftin kadın tarafı kendine yeni bir sevgili buldu. Çok geçmeden de erkek tarafı. Onların bir zamanlar birbirleri için çarpan kalpleri şimdi başkaları için aşka düştü.

BÜYÜK AŞKLA BAŞLADI DÖRT YILDA BİTTİ

Kısaca öyküsünü anlattığımız bu ünlü çift, Sophie Turner ile Joe Jonas. Rol aldığı Taht Oyunları (Game of Thrones) dizisiyle ünlenen 28 yaşındaki Turner ile 34 yaşındaki Jonas, 2019 yılında gayet gösterişli bir törenle hayatlarını birleştirdi.

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Bu arada iki çocuk sahibi oldu ünlü çift. Ama geçen yıl aralarında ayrılık rüzgarları esmeye başladı. Sonuç olarak da boşandılar.

Yeni aşk haberi önce Sophie Turner'dan geldi. Boşanmalarıyla ilgili haberler ilk duyulduğunda memleketi olan İngiltere'ye taşınmak istediği konuşulmuştu güzel oyuncunun.

Hatta bu konuda kocası Jonas'ı ikna etmeye çalıştığı iddiaları da geldi. Sonuç olarak bu da genç çiftin boşanma nedenlerinden biriydi.

O dönemde konuşulanlara göre memleket hasreti çeken Turner, gerçekten de aristokrat bir İngiliz aileye mensup olan Peregrine Pearson ile aşk yaşamaya başladı.

Önceleri aralarındaki yakınlığı meraklı gözlerden gizleyen çift, bir süredir aleni şekilde sokaklarda aşk tablosu sergiliyor.

O DA YENİ AŞKA YELKEN AÇTI

Sophie Turner yeni aşkın kollarına kendini bıraktığı sırada eski eşi Joe Jonas cephesinde bu tür bir gelişme olmadı.

Sonra o da model Stormi Bree ile birlikte görüntülenmeye başladı. Onlar da ilişkilerini çok da göz önünde yaşamamayı tercih ettiler.

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Hatta o dönemde magazin basınında "Joe Jonas evlilikten bekarlığa oradan da yeni aşka yumuşak geçiş yaptı" yorumları yapıldı.

Ama belli ki Jonas için de o dönem geride kaldı. Erkek kardeşleriyle birlikte kurduğu Jonas Brothers adlı müzik grubuyla tanınan Joe Jonas ile Stormi Bree arasında kelimenin tam anlamıyla ateş bacayı sarmış durumda.

KENDİLERİNİ AŞKIN KOLLARINA BIRAKTILAR

Genç aşıklar geçtiğimiz hafta sonu Avustralya'da bir bowling kulübünde objektiflere takıldı. Arkadaşlarının eşlik ettiği genç aşıklar, bir ara kenara çekilip birbirlerini ateşli öpücüklere boğdular.

Joe Jonas ile model Stormi Bree belli ki artık aşklarını kimseden saklamaya çalışmıyorlar: O gün kulüpte geçirdikleri saatler içinde bazen arkadaşlarını bile unutup tamamen birbirlerine odaklandılar. Hatta paparazzinin kendilerini görüntülediğini fark etseler de buna bile aldırmadılar.

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Zaten çevrelerinin de yorumuna göre genç aşıklar hiçbir kısıtlama yaşamadan dolu dizgin aşklarının keyfini çıkarmaya çalışıyorlar.

Joe Jonas'ın eski eşi Sophie Turner da İngiliz aristokrat Peregrine Pearson ile yeni bir aşka yelken açtı.