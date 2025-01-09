Yeni aşka hazır… Ama önce çalacağı kapılar var: Bu iş fotoğraf hilesiyle olmaz

Haberin Devamı

Ancak bunun için önce kendini “baştan yaratmak” niyetinde.

Dedikodu sitelerine düşen haberlere göre Kim Kardashian yeniden flört dünyasına adım atmaya ve kendine yeni bir aşk bulmaya niyetlenmiş.

Kim Kardashian kalbini yeni aşka açmaya artık hazır hatta belki de bu aşkı çoktan bulmuş... Ama önce kendini bir "bakımdan" geçirmeye niyetli

GELSİN YENİ AŞK! AMA ÖNCE BİRAZ HAZIRLIK LAZIM

Ancak sık sık paylaştığı fotoğraflarda filtreler kullanarak kendini olduğundan farklı göstermeye çalışan ünlü yıldız bunun gerçek hayatta işine yaramayacağının farkında.

Yakınlarının anlattığına göre son zamanlarda yemeği de fazla kaçırıp kilo alan Kardashian hemen estetik cerrahların kapısını çalmış.

Haberin Devamı

Görüntüsü konusunda mükemmeliyetçi olmasıyla bilinen Kim Kardashian için çevresindekiler “Sürekli olarak imajına uygun yaşamakla ilgili olarak endişe ediyor. Fotoğraflarda tüm filtrelerle mükemmel görünmek bir şey, yakın çekimde ise bambaşka bir şey” diyor.

Bir an önce kendini yenilemek için harekete geçen yıldız ismin hayatına çoktan gizemli bir sevgilinin girmiş olabileceği de konuşuluyor.

Kim Kardashian, onu artık bir milyarder yapan şekillendirici iç giyim ürünleri markası için kendisi de modellik yapıyor

KENDİNİ SÜREKLİ BÜYÜTEÇLİ AYNAYLA İNCELİYORMUŞ

“Dünyanın en güzel kadınlarını seçebilecek erkeklerle çıkıyor, bu yüzden çıta çok yüksek. Bir anlık selülit bile onları uzaklaştırabilir, bu yüzden cildini sıkılaştırmak için tepeden tırnağa lazer tedavisi yaptırmayı planlıyor” diyen kaynaklar Kim Kardashian’ın takıntıları yüzünden yüzünü ve vücudunu düzenli olarak büyüteçli bir aynayla incelediğini söylüyor.

Haberin Devamı

Aslında uzun zamandır yaptırdığı estetik müdahaleler konusunda tartışmalar yaşansa da Kim Kardashian bugüne kadar sadece “biraz botoks” yaptırdığını ve hamilelik sonrası göbek deliği ameliyatı olduğunu itiraf etti.

Kim Kardashian eski kocası Kanye West'in yeniden evlendikten sonra çocuklarını iyice boşladığını, bekar anne olarak tek başına çok zorlandığını söylüyor

Şimdi ise yıldız ismin bıçak altına yatmak yerine ameliyatsız vücut şekillendirme tedavileriyle belini inceltmeyi ve lazer tedavisi olmayı planladığı söyleniyor.

Kim Kardashian dört çocuğunun babası ünlü şarkıcı Kanye West’ten 2022’nin sonunda boşanmış daha sonra da komedyen Pete Davidson'la kısa ama çok konuşulan bir aşk yaşamıştı.

Kim Kardashian dört çocuğundan ilk ikisini kendi doğurmuş en küçük iki çocuğuna da taşıyıcı anne yoöntemiyle kavuşmuştu... Bunun sağlık gerekçesiyle olduğunu söylese de birçok hayranı ünlü yıldızın bunu vücüdu daha fazla yıpranmasın diye yaptığına inanıyor

Haberin Devamı

ESKİ KOCA KORKUSU HÂLÂ DİNMEDİ

Kimi zaman aşk hayatı hakkında açıklamalar yapan Kardashian iki yıl önce gözyaşlarına boğularak eski kocasının hayatı üzerindeki etkisinin bitmediğinden dert yanmış ve “Gelecekte hayatıma girecek olan erkeklerin eski kocamdan korkmalarını ve benden bu yüzden uzak durmalarını istemiyorum” demişti.