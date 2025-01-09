Yeni aşka hazır… Ama önce çalacağı kapılar var: Bu iş fotoğraf hilesiyle olmaz

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Ancak bunun için önce kendini “baştan yaratmak” niyetinde.
Dedikodu sitelerine düşen haberlere göre Kim Kardashian yeniden flört dünyasına adım atmaya ve kendine yeni bir aşk bulmaya niyetlenmiş.
GELSİN YENİ AŞK! AMA ÖNCE BİRAZ HAZIRLIK LAZIM
Ancak sık sık paylaştığı fotoğraflarda filtreler kullanarak kendini olduğundan farklı göstermeye çalışan ünlü yıldız bunun gerçek hayatta işine yaramayacağının farkında.
Yakınlarının anlattığına göre son zamanlarda yemeği de fazla kaçırıp kilo alan Kardashian hemen estetik cerrahların kapısını çalmış.
Görüntüsü konusunda mükemmeliyetçi olmasıyla bilinen Kim Kardashian için çevresindekiler “Sürekli olarak imajına uygun yaşamakla ilgili olarak endişe ediyor. Fotoğraflarda tüm filtrelerle mükemmel görünmek bir şey, yakın çekimde ise bambaşka bir şey” diyor.
Bir an önce kendini yenilemek için harekete geçen yıldız ismin hayatına çoktan gizemli bir sevgilinin girmiş olabileceği de konuşuluyor.
KENDİNİ SÜREKLİ BÜYÜTEÇLİ AYNAYLA İNCELİYORMUŞ
“Dünyanın en güzel kadınlarını seçebilecek erkeklerle çıkıyor, bu yüzden çıta çok yüksek. Bir anlık selülit bile onları uzaklaştırabilir, bu yüzden cildini sıkılaştırmak için tepeden tırnağa lazer tedavisi yaptırmayı planlıyor” diyen kaynaklar Kim Kardashian’ın takıntıları yüzünden yüzünü ve vücudunu düzenli olarak büyüteçli bir aynayla incelediğini söylüyor.
Aslında uzun zamandır yaptırdığı estetik müdahaleler konusunda tartışmalar yaşansa da Kim Kardashian bugüne kadar sadece “biraz botoks” yaptırdığını ve hamilelik sonrası göbek deliği ameliyatı olduğunu itiraf etti.
Şimdi ise yıldız ismin bıçak altına yatmak yerine ameliyatsız vücut şekillendirme tedavileriyle belini inceltmeyi ve lazer tedavisi olmayı planladığı söyleniyor.
Kim Kardashian dört çocuğunun babası ünlü şarkıcı Kanye West’ten 2022’nin sonunda boşanmış daha sonra da komedyen Pete Davidson'la kısa ama çok konuşulan bir aşk yaşamıştı.
ESKİ KOCA KORKUSU HÂLÂ DİNMEDİ
Kimi zaman aşk hayatı hakkında açıklamalar yapan Kardashian iki yıl önce gözyaşlarına boğularak eski kocasının hayatı üzerindeki etkisinin bitmediğinden dert yanmış ve “Gelecekte hayatıma girecek olan erkeklerin eski kocamdan korkmalarını ve benden bu yüzden uzak durmalarını istemiyorum” demişti.