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Haber Giriş: 16.06.2020 - 07:00,Son Güncelleme:

Yeni âşıklar

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Yeni âşıklar
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Şef Arda Türmen, yeni sevgilisi Melodi Erbirliler’le ilk kez yan yana görüntülendi.

Karşısında kameraları gören Türkmen, ilişkisi hakkında konuşmak istemedi. İkili, Arnavurtköy Sahili’ndeki bir mekanda kahvaltı yaptı. Yaklaşık 1.5 saat süren kahvaltı sonrası araçlarına doğru yürüyen ikiliden Türkmen, “Karantina süresince evdeydim, bol bol yemek yaptım. İlişkimizi boş verin, siz bana korononayı sorun” açıklamasını yaptı.

Yeni âşıklar

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