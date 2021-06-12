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Haber Giriş: 12.06.2021 - 07:30 | Son Güncelleme:

Yenenler Ailesi'nin deniz keyfi

Deniz BOY
Deniz BOY
dboy@hurriyet.com.tr
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Deniz BOY
Deniz BOY
dboy@hurriyet.com.tr
Yenenler Ailesi'nin deniz keyfi

Berfu-Eser Yenenler çifti, çocuklarıyla birlikte tatile çıktı.

Çeşme’yi tercih eden çift, önceki gün büyük oğulları Kuzey ile Aya Yorgi Koyu’ndaki Om Paparazzi adlı plajdaydı. Önce babasıyla, sonra annesiyle denize giren Kuzey’in keyfine diyecek yoktu.

Yenenler Ailesinin deniz keyfi

Bir süre önce kilo vermeye karar verdiğini açıklayan ve zayıflama macerasını YouTube videolarıyla da paylaşan Eser Yenenler, kilolarından henüz kurtulamadı.

Yenenler Ailesinin deniz keyfi

Kısa süre önce ikinci çocuğunu dünyaya getiren Berfu Yenenler, eski formuna çabuk kavuştu.

Yenenler Ailesinin deniz keyfi

 

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Deniz BOY
Deniz BOY
dboy@hurriyet.com.tr
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