Yemek randevuları, baş başa romantik tatiller… ‘Kardeş destekli’ aşk doludizgin ilerliyor

Taze sevgililer Kendall Jenner ve Jacob Elordi, Los Angeles'ta çılgın bir gecenin ardından Fanatics partisine katıldıktan sonra Kylie Jenner ve Timothee Chalamet ile birlikte binip paparazzilerden kaçmaya çalışırken yakalandıkları arabada görüldüler.

Jacob Elordi sürücü koltuğunda, Kendall Jenner ise ön koltukta oturuyordu. Kylie, Timmy ve Jacob Kendall çifti uzun süredir saklı gizli şekilde dört kişilik bir grup olarak çifte randevulara çıkıp eğleniyorlar.

Bu gece eğlencesinden sadece iki gün sonra da Hawaii’ye kaçıp baş başa aşk tatili yapmak isteyen Kendall Jenner ve Jacob Elordi burada da fotoğrafçılara yakalandı.

Kendall Jenner ve Jacob Elordi'nin ilişkisinin bu aşk tatilinden sonra bir üst seviyeye çıktığı ve 30 yaşındaki süper model ve 28 yaşındaki oyuncuyu daha da yakınlaştırdığı konuşuluyor.

Ünlü aşıkların tatili onları yakından tanıyan kaynakların basına anlattığı kadarıyla aşklarını iyice perçinledi: “Kendall, bu kadar hızlı bir şekilde ona bu kadar ilgi duyacağını gerçekten beklemiyordu, ama Hawaii her şeyi değiştirdi. O gezide çok yakınlaştılar ve bu kesinlikle aralarındaki bağı daha da güçlendirdi. İlişkisi beklediğinden çok daha ciddi bir hal alıyor.”

Kendall Jenner’ın uzun süredir aradığı mutluluğu bulduğu ve Jacob Elordi ile “her şeyin ne kadar kolay olduğunu” keşfettiği için de kendini şanslı sayıyor.

Üstelik ünlü modelin arkadaşları ve ailesi de yeni damat adayı Jacob Elordi’den pek memnun.

Zaten iki genç yıldızı bir araya getirenin de Kylie Jenner olduğu biliniyor. Kylie Jenner kalbi uzun süredir boşa kalan ablasını Jacob Elordi ile tanıştırıp onlara çöpçatanlık yaparak ilişkiyi başlatan kuvvet olmuş.

Bu ısrarın ardında da Kylie Jenner’ın Timothee Chalamet ile yaşadığı aşk var. Jacob Elordi ve Timothee arkadaşlar. Kendall ve Jacob Elordi de bir çift haline gelince bu dörtlü birlikte eğlenen, çifte randevulara çıkan sıkı bir grup haline geldiler ve yeni başlayan Kendall – Jacob aşkı aslında en çok Kylie’nin işine yaramış oldu…

“Kylie ve Kendall için, gerçekten iyi anlaştıkları ve hayatlarına doğal olarak uyum sağlayan erkeklerle vakit geçirmek çok eğlenceli oldu, çünkü dürüst olmak gerekirse uzun zamandır böyle bir şey yaşamamışlardı.”

Hem Hollywood çevreleri hem de onu yakından tanıyanlar Jacob Elordi’nin çok iyi kalpli ve saygılı biri olduğunu söylüyor. Hatta Elordi’nin bu tavrından dolayı aralarında arkadaşlık bağı olan Kendall’la sevgili olmak konusunda bile bocaladığı iddia ediliyor.

Söylenenlere göre yakışıklı oyuncu kalbini çok çabuk açan ve kolayca bağlanan bir yapıya sahip…

İkisi de şöhret olduklarından beri özel hayatları konusunda çok ketum davranan ve göz önündeki hayatlarını saklamakta usta olan yıldız isimler bu ilişki konusunda da epey ağzı sıkı davranıyorlar.

Çünkü iddialara göre yeni yeni birlikte görüntülenip kaçamaklarında bile yakalanmaya başlasalar da aslında Kendall Jenner ve Jacob Elordi’nin ilişkisi zaten aylar önce başlamış…

Kendall Jenner daha önce NBA yıldızı Devin Booker, Bad Bunny ve Harry Styles ile ilişkiler yaşamış, Elordi ise gönlünü önce Kaia Gerber’e sonra da Olivia Jade’e vermişti.