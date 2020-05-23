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Haber Giriş: 23.05.2020 - 13:49,Son Güncelleme:

Yeliz Yeşilmen'in gözyaşları: Dinmeyen, bitmeyen, sonu gelmeyen acılarım var...

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Yeliz Yeşilmen'in gözyaşları: Dinmeyen, bitmeyen, sonu gelmeyen acılarım var...
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Yeliz Yeşilmen Instagram sayfasında paylaştığı video ile takipçilerini şaşırttı.

Hüngür hüngür ağlayan Yeliz Yeşilmen "Bazen kelimeler düğümlenir hiçbir şey söyleyemezsin. Dinmeyen, bitmeyen, sonu gelmeyen acılarım var. Anlatacak, paylaşacak kimsem yok. İçimdeki duyguları dökmezsem aklımı kaçırabilirim, ölebilirim" dedi.

Anne ve babasının olaylardan habersiz olduğunu söyleyen Yeliz Yeşilmen daha sonraki paylaşımlarında ise şunları söyledi:

"Her şeyi sabredip, susan kadınlardanım. Ama ağzımı bir açtım mı terbiyemi bozmayarak öyle şeyler kanıtlarım ki sizin de ağzınız açık kalır. Şuan kimseye bir şey açıklamıyorum, açıklamayacağım. Ok yaydan çıkmıştı, duruldum"

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