Yeliz Yeşilmen’e hırsızlık şoku! "Çok kötü bir olay yaşadım"

Durumu sosyal medya hesabından duyuran Yeliz Yeşilmen; "Arkadaşlar maalesef gerçekten çok kötü bir olay yaşadım. Arkadaşıma gelmiştim. Sonra çocuklarımla markete gittim. Evime gittim ve her taraf kilitli. Evim soyulmuş. Evime aldığım, güvendiğim, çocuklarımı emanet ettiğim kadın, evimi soyup soğana çevirip ondan sonra defolup gitmiş. O yüzden herkes onu arıyor şu anda. Zaten gerekli şeyler yapıldı. Ben sayfamda da paylaştım. Bodrum'da bu kadını, bu sahtekarı görenler lütfen bana DM'den ulaşsın" dedi.