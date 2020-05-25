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Yeliz Yeşilmen'den yeni açıklama
"Sonumun Bergen gibi olmasını istemiyorum" diyerek gözyaşları içerisinde sosyal medya hesabından açıklama yapan Yeliz Yeşilmen'den yeni paylaşım. Gözyaşlarının nedeninin eşiyle yaşadığı sorunlar olduğunu söyleyen Yeşilmen " Sorunlarımızı çözmeye çalışıyoruz" dedi.
Eşi Ali Uğur Akbaş ile kamera karşısına geçen Yeliz Yeşilmen " Biraz tatsız olaylar yaşandı. Kendi aramızda çözmeye çalıştığımz sorunlarımız var. Zamana bırakıyoruz. Çözdüğümüzde açıklama yapacağız. Şu anda aynı evde kalıyoruz. Bizim iki çocuğumuz var. Aile içinde böyle tatsız olaylar oluyor. Bunun üçüncü şahıslarla alakası yok" dedi.
Yeliz Yeşilmen'in gözyaşları: Dinmeyen, bitmeyen, sonu gelmeyen acılarım varYeliz Yeşilmen Instagram sayfasında paylaştığı video ile takipçilerini şaşırttı. Hüngür hüngür ağlayan Yeliz Yeşilmen "Bazen kelimeler düğümlenir hiçbir şey söyleyemezsin. Dinmeyen, bitmeyen, sonu gelmeyen acılarım var. Anlatacak, paylaşacak kimsem yok. İçimdeki duyguları dökmezsem aklımı kaçırabilirim, ölebilirim" dedi. Anne ve babasının olaylardan habersiz olduğunu söyleyen Yeliz Yeşilmen daha sonraki paylaşımlarında ise şunları söyledi: "Her şeyi sabredip, susan kadınlardanım. Ama ağzımı bir açtım mı terbiyemi bozmayarak öyle şeyler kanıtlarım ki sizin de ağzınız açık kalır. Şuan kimseye bir şey açıklamıyorum, açıklamayacağım. Ok yaydan çıkmıştı, duruldum"
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