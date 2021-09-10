Yeliz Yeşilmen ile Ali Uğur Akbaş boşandı mı? Ali Uğur Akbaş kimdir?

2010 yılında iş insanı Ali Uğur Akbaş (58) ile nikah masasına oturan ve Asya Tuana ile Birbey adında iki çocuğu bulunan oyuncu Yeliz Yeşilmen'in (42) 11 yıllık eşinden sessiz sedasız boşandığı iddia edildi. Instagram hesabını aktif kullanan ve günlük hayatından kesitler yayınlayan Yeliz Yeşilmen, takipçilerinin soruları üzerine açıklama yaptı. Yeşilmen, paylaşımında, "Özel hayatım hakkında çok soru geliyor ama bir süre daha soru sormayın." ifadelerini kullandı.

Ali Uğur Akbaş kimdir?

Aslen Adanalı olan Ali Uğur Akbaş, 1963 yılında dünyaya geldi. Ortaöğrenimini Adana'da tamamladıktan sonra iş hayatına atıldı, turizm, petrol ve nakliye gibi farklı sektörlerde faaliyette bulundu. Türkiye ve Dünya'nın birçok şehrinde incelemelerde bulunan Ali Uğur Akbaş, özellikle şehir planlamaları, altyapı ve peyzaj düzenlemeleri konusunda birçok konferansa katıldı. AYAMDER, Atlı Spor Kulübü, Salı Grubu başta olmak üzere birçok sivil toplum örgütünün üyesi olan Ali Uğur Akbaş, Adana Demirspor Kulübü'nün 2. Başkanlığını yürütmektedir. Aynı zamanda Çukurova Stratejik Araştırmalar Merkezi'nin Mütevelli Heyet Başkanı olarak birçok kültürel ve bilimsel araştırmaların yapılmasına katkı sağlamıştır. İki kez evlenen Ali Uğur Akbaş ikinci evliliğini oyuncu Yeliz Yeşilmen ile yaptı. 2010 yılında nikah masasına oturan çiftin Asya Tuana ve Birbey adında iki çocuğu var.

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