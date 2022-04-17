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Yeliz Yeşilmen hakkında şaşırtan iddia

#Yeliz Yeşilmen#Ali Uğur Akbaş#Demet Özdemir
Yeliz Yeşilmen hakkında şaşırtan iddia

Magazin dünyasından son dedikoduları Kelebek muhabiri İsmail BAYRAK yazdı...

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- Yeliz Yeşilmen ile 11 yıllık eşi Ali Uğur Akbaş’ın geçtiğimiz aylarda sessiz sedasız boşandığı ortaya çıkmıştı. Duyduğuma göre ayrılık fazla uzun sürmemiş.
-Yeliz Yeşilmen boşandığı eşine geri dönmüş. Çift ‘ikinci baharı’ Bodrum’daki evlerinde yaşıyormuş. Tekrar nikâhlandıkları haberi gelirse, şaşırmayın...

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Aşk yuvalarını
iç mimar tasarlıyor

Yeliz Yeşilmen hakkında şaşırtan iddia

- Bu yaz evlenmeyi planlayan ünlü oyuncu Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç, nikâhın ardından Zekeriyaköy’den kiraladıkları evde yaşayacak.
- Çift, evi dekore etmesi için bir iç mimarla 300 bin liralık anlaşma yapmış. Özdemir ve Koç, 40 bin lira kira ödeyecekleri ev için eşya seçmeye de başlamış.

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Yaz sezonuna özel ev

Yeliz Yeşilmen hakkında şaşırtan iddia

-Yazın Bodrum ve Çeşme’de sahneye çıkacak olan Gülşen, konser sözleşmesine ‘otel yerine evde kalma’ maddesini ekletmiş.
- Oğlu Azur’un da o süreçte yanında olmasını isteyen ünlü popçu, bu kararı onun konforunu düşünerek almış.

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#Yeliz Yeşilmen#Ali Uğur Akbaş#Demet Özdemir

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