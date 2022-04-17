Yeliz Yeşilmen hakkında şaşırtan iddia

- Yeliz Yeşilmen ile 11 yıllık eşi Ali Uğur Akbaş’ın geçtiğimiz aylarda sessiz sedasız boşandığı ortaya çıkmıştı. Duyduğuma göre ayrılık fazla uzun sürmemiş.
-Yeliz Yeşilmen boşandığı eşine geri dönmüş. Çift ‘ikinci baharı’ Bodrum’daki evlerinde yaşıyormuş. Tekrar nikâhlandıkları haberi gelirse, şaşırmayın...
Aşk yuvalarını
iç mimar tasarlıyor
- Bu yaz evlenmeyi planlayan ünlü oyuncu Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç, nikâhın ardından Zekeriyaköy’den kiraladıkları evde yaşayacak.
- Çift, evi dekore etmesi için bir iç mimarla 300 bin liralık anlaşma yapmış. Özdemir ve Koç, 40 bin lira kira ödeyecekleri ev için eşya seçmeye de başlamış.
Yaz sezonuna özel ev
-Yazın Bodrum ve Çeşme’de sahneye çıkacak olan Gülşen, konser sözleşmesine ‘otel yerine evde kalma’ maddesini ekletmiş.
- Oğlu Azur’un da o süreçte yanında olmasını isteyen ünlü popçu, bu kararı onun konforunu düşünerek almış.