Yeliz Yeşilmen: Boşanmamız hakkında konuşursam 50 bin dolar öderim

* Kendimize evlilikle ilgili konuşma yasağı getirdik. Biz anlaşamadığımız için anlaşarak boşandık...
* Kendi çocuklarım için eşimle oturup kahvaltı da yaparım, yemek de yerim...
* O çok iyi bir baba ama biz anlaşamıyoruz.
*Birçok şey yaşandı. Bu konuşma yasağını ben koydurdum. Maddeyi delme halinde 50 bin dolar civarında bir bedel var.Size bugün sadece 'boşandım' onu söyleyebilirim...
* Evden ayrılan o oldu. Ben yine aynı evdeyim. Aramızda bir mal mülk paylaşımı da olmadı. Parayı aldım da sustum durumu da yok. Zaten hiçbir zaman öyle bir kadın olmadım.