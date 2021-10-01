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Yeliz Yeşilmen: Boşanmamız hakkında konuşursam 50 bin dolar öderim

#Yeliz Yeşilmen#Ali Uğur Akbaş#2. Sayfa
Yeliz Yeşilmen: Boşanmamız hakkında konuşursam 50 bin dolar öderim

İki çocuğunun babası Ali Uğur Akbaş ile evliliğini bitiren Yeliz Yeşilmen, Tv8'de yayınlanan 2. Sayfa programına konuk oldu. Yeşilmen, merak edilenleri canlı yayında anlattı.

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* Kendimize evlilikle ilgili konuşma yasağı getirdik. Biz anlaşamadığımız için anlaşarak boşandık...

* Kendi çocuklarım için eşimle oturup kahvaltı da yaparım, yemek de yerim...

Yeliz Yeşilmen ve Ali Uğur Akbaş boşandı mı

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* O çok iyi bir baba ama biz anlaşamıyoruz.

*Birçok şey yaşandı. Bu konuşma yasağını ben koydurdum. Maddeyi delme halinde 50 bin dolar civarında bir bedel var.Size bugün sadece 'boşandım' onu söyleyebilirim...

* Evden ayrılan o oldu. Ben yine aynı evdeyim. Aramızda bir mal mülk paylaşımı da olmadı. Parayı aldım da sustum durumu da yok. Zaten hiçbir zaman öyle bir kadın olmadım.

Yeliz Yeşilmen: Boşanmamız hakkında konuşursam 50 bin dolar öderim

Yeliz Yeşilmen ile Ali Uğur Akbaş, 2010 yılında nikah masasına oturmuştu...

Yeliz Yeşilmen'in gözyaşları: Dinmeyen, bitmeyen, sonu gelmeyen acılarım varYeliz Yeşilmen Instagram sayfasında paylaştığı video ile takipçilerini şaşırttı. Hüngür hüngür ağlayan Yeliz Yeşilmen "Bazen kelimeler düğümlenir hiçbir şey söyleyemezsin. Dinmeyen, bitmeyen, sonu gelmeyen acılarım var. Anlatacak, paylaşacak kimsem yok. İçimdeki duyguları dökmezsem aklımı kaçırabilirim, ölebilirim" dedi. Anne ve babasının olaylardan habersiz olduğunu söyleyen Yeliz Yeşilmen daha sonraki paylaşımlarında ise şunları söyledi: "Her şeyi sabredip, susan kadınlardanım. Ama ağzımı bir açtım mı terbiyemi bozmayarak öyle şeyler kanıtlarım ki sizin de ağzınız açık kalır. Şuan kimseye bir şey açıklamıyorum, açıklamayacağım. Ok yaydan çıkmıştı, duruldum"
daha fazla video içinYeliz Yeşilmen'in gözyaşları: Dinmeyen, bitmeyen, sonu gelmeyen acılarım var
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